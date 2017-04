Karyawan menghitung lembaran uang rupiah dan dolar. - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menembus posisi Rp13.264 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Kamis (13/4/2017).

Data yang diterbitkan BI pagi ini terpantau pada pukul 10.00 WIB menempatkan Jisdor di Rp13.264 per dolar AS, terapresiasi 0,25% atau 34 poin dari posisi Rp13.298 pada Rabu (12/4/2017).

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terpantau menguat 0,09% atau 12 poin ke Rp13.263 per dolar AS di pasar spot setelah dibuka dengan pelemahan 0,07% atau 9 poin di 13.266 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak di kisaran Rp13.252 - Rp13.273 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan greenback terhadap sejumlah mata uang utama terpantau melemah 0,72% atau 0,73 poin ke 100,05 pada pukul 10.00 WIB.

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi rupiah akan menguat pada perdagangan Kamis (13/4/2017).

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan indeks dolar yang sedang mengoreksi penguatannya semakin melemah menyusul komentar Presiden AS Donald Trump yang mengritik dolar yang terlalu kuat.

Ditambah, defisit anggaran AS yang makin melebar di Maret 2017 juga kian menyurutkan harapan adanya ruang fiskal bagi Trump untuk memberikan stimulus.

Adapun, pagi ini ditunggu data perdagangan Tiongkok yang diperkirakan membaik.

Sementara itu, rupiah kembali menguat walaupun hanya tipis di perdagangan Rabu, sejalan dengan pelemahan dolar di Asia.

“Adapun, pelemahan dolar di Asia sepertinya masih akan berlanjut sehingga akan meminta apresiasi rupiah. Semakin turunnya yield US Treasury juga akan memberikan alasan investor asing untuk mengincar SUN,” paparnya dalam riset yang diterima, Kamis (13/4/2017).

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

13 April 13.264 12 April 13.298 11 April 13.282 10 April 13.323 7 April 13.341

Sumber: Bank Indonesia