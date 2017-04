Harga emas berjangka naik di Divisi COMEX New York Mercantile Exchange. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena ketegangan geopolitik antara AS dan Korea Utara yang terus berlanjut memberikan dukungan terhadap logam mulia.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Mei, naik 3,9 dolar AS atau 0,31 persen menjadi menetap di 1.278,10 dolar AS per ounce. Para investor beralih ke aset "safe haven" logam mulia, setelah Presiden A.S. Donald Trump memerintahkan sebuah kelompok armada Angkatan Laut AS memasuki perairan di semenanjung Korea.

Analis mencatat bahwa meskipun berita ini telah diketahui untuk sementara waktu, dampaknya belum sepenuhnya dicerna oleh pasar, sehingga menghasilkan dukungan yang terlihat pada Rabu (12/4). Sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (12/4) oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa harga ekspor meningkat sebesar 0,2 persen selama Maret, dan harga impor turun 0,2 persen selama bulan tersebut.

Para analis menafsirkan laporan ini sebagai laporan yang mengindikasikan pelemahan potensial dalam harga konsumen dan laporan harga produsen yang akan datang. Emas mendapat dukungan lebih lanjut karena Indeks Dolar AS telah menarik diri dari kenaikan tajam pada Selasa (11/4), naik hanya 0,02 persen menjadi 100,73 pada pukul 18.15 GMT. Indeks tersebut merupakan ukuran dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih murah bagi investor. Logam mulia tersebut mendapat dukungan tambahan karena Dow Jones Industrial Average AS turun sebesar 38,83 poin atau 0,19 persen pada pukul 18.20 GMT.

Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas mengalami kerugian, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman, sementara sebaliknya ketika ekuitas AS menunjukkan kenaikan maka logam mulia biasanya turun.

Perak untuk pengiriman Mei bertambah 4,6 sen atau 0,25 persen menjadi ditutup pada 18,3 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun 1,6 dolar AS atau 0,17 persen menjadi berakhir di 967,90 dolar AS per ounce.

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live

Sumber : Antara, Bloomber, Pegadaian, Antam

10:47 WIB

Pukul 10.20 Wib, Spot Naik 9,40 Poin ke Level US$1.287,50

Pukul 10.20 Wib, Spot Naik 9,40 Poin atau 0,74% ke Level US$1.287,50 per troy ounce

10:12 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock Emas Batangan 1 598.000 598.000 Not Available Emas Batangan 2 1.156.000 578.000 Not Available Emas Batangan 2.5 1.435.000 574.000 Not Available Emas Batangan 3 1.716.000 572.000 Available Emas Batangan 4 2.276.000 569.000 Available Emas Batangan 5 2.845.000 569.000 Available Emas Batangan 10 5.640.000 564.000 Not Available Emas Batangan 25 14.025.000 561.000 Not Available Emas Batangan 50 28.000.000 560.000 Not Available Emas Batangan 100 55.950.000 559.500 Not Available Emas Batangan 250 139.750.000 559.000 Not Available Emas Batangan 500 279.300.000 558.600 Not Available

10:11 WIB

Harga Jual Emas Antam Naik Rp4.000 ke Level Rp558.600-598.000

Harga Jual Emas Antam Naik Rp4.000 ke Level Rp558.600-598.000 per gram

10:10 WIB

Buyback Antam Naik Rp5.000 Menjadi Rp540.000

Buyback Antam Naik Rp5.000 Menjadi Rp540.000 per gram

08:50 WIB

Spot Dibuka Menguat 10,20 Poin ke Level US$1.288,30

Spot Dibuka Menguat 10,20 Poin atau 0,85% ke Level US$1.288,30 per troy ounce.

Penguatan masih terjadi pada pukul 08.23 WIb, dimana harga emas comex naik 10,90 poin ke level US$1.289,00 per troy ounce

Adapun pergerakan harga emas hari ini diprediksi berkisar US$.1286,70-US$1.289,60 per troy ounce