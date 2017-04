Share this post :

Mengamati pergerakan harga saham. - .Bisnis/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA— Investa Saran Mandiri memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (13/4/2017) konsolidasi menguat.

Hans Kwee, Analis Investa Saran Mandiri mengatakan pada perdagangan kemarin IHSG menguat 16 point membentuk candle dengan body kecil dan shadow di atas indikasi kekuatan naik terbatas.

“IHSG berpeluang kosolidasi menguat terbatas dengan support di level 5.621 sampai 5.608 dan resistance di level 5.650 sampai 5.680,” katanya dalam riset.

Sejumlah aksi emiten mewarnai pasar saham saham hari ini. Seperti, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) yang memperkirakan akan mencetak penjualan sekitar US$500 juta sepanjang 2016 lalu. Jumlah itu lebih rendah dari pencapaian tahun 2015 yang sebesar US$ 624 juta. Sementara itu, total EBITDA hingga akhir 2016 diperkirakan sekitar US$ 300 juta, turun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar US$ 339 juta.

Kemudian, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) menjalin kerjasama strategis dengan API Hongkong Investment Limited (API). API sendiri entitas di bawah kendali Alibaba Group lewat Ant Financial yang merupakan perusahaan jasa pembayaran online terbesar di China. Isi kerjasama tersebut berupa rencana PT Elang Andalan Nusantara (EAN), cucu usaha EMTK melalui PT Kreatif Media Karya (KMK) menerbitkan saham yang akan dibeli oleh API.

Adapun saham yang direkomendasikan hari ini:

Kode Rekomendasi Harga (Rp) AALI BUY 14400 - 14600 BKSL BUY 90 - 94 GJTL BUY 1050 - 1100 LSIP BUY 1370 - 1410 TLKM BUY 4090 - 4170 WSKT BUY 2230 - 2340

Sumber: Investa Saran Mandiri