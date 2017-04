Pergerakan IHSG di gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. - JIBI/Dwi Prasetya

Sentimen pasar dari luar negeri:

• Pernyataan presiden AS, Donald Trump dapat mengancaman kembali keamanan global. Trump menyampaikan komentar kontroversial dengan menghina Presiden Suriah, Bashar al-Assad dengan menyebut binatang. Bahkan Trump juga mengkritik Presiden Rusia, Vladimir Putin. Trump mengatakan Putin telah melakukan kesalahan besar. Hal itu karena Putin telah mendukung Assad yang disebutnya sebagai orang jahat. Berkenaan dengan geopolitk kian memanas pemodal khawatir perseteruan AS dan Rusia akan mengganggu keamanan global.

• Aksi AS yang melakukan serang ke Suriah pun mendorong Cina siap untuk mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi terhadap Korea Utara. Cina dilaporkan telah mengerahkan 150.000 pasukannya ke perbatasan Korea Utara sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan AS. Cina mewaspadai langkah AS ini menyusul militer AS telah mengirimkan kapal induk USS Carl Vinson dari Singapura ke Korea Utara. Pemodal mencemaskan jika AS melakukan serangan ke Korea Utara yang berisiko memicu konflik militer yang lebih besar. Hal ini dapat mengancam perekonomian dunia, termasuk dampaknya bagi pasar finansial.

Sentimen pasar dari dalam negeri :

• Bagi Indonesia kebijakan Trump berkenaan dengan perdagangan bisa mengganggu kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini terkait dengan langkah investigasi kepada 16 negara yang mengalami surplus perdagangan, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ebijakan harga listrik murah melalui subsidi yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan masuk dalam penyidikan Trump. Sebab, subsidi yang diberikan akan meringankan beban industri dan membuat harga lebih murah.

Prediksi IHSG :

• Ancaman AS terhadap Korea Utara dan serangan ke Suriah serta kemungkinan investigasi Trump terhadap Indonesia terkait perdagangan, dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Disamping itu pemodal cenderung melakukan aksi ambil untung pada perdagangan saham hari ini, untuk mengantisipasi risiko yang muncul dari ekternal ditengah libur panjang pasar domestik di akhir pekan ini.

Perspektif tenikal

Support Level : 5634/5624/5616

Resistance Level : 5652/5660/5671

Major Trend : Up

Minor Trend : Up

Pattern : Down

TRADING IDEAS : Rekomendasi ini berbasis teknikal perspektif hanya berlaku untuk satu hari perdagangan

Perspektif tenikal :

WIKA: Trading Buy

• Close 2360, TP 2410

• Boleh buy di level 2340-2360

• Resistance di 2410 & support di 2260

• Waspadai jika tembus di 2260

• Batasi resiko di 2240

ADHI: Trading Buy

• Close 2360, TP 2430

• Boleh buy di level 2240-2360

• Resistance di 2430 & support di 2230

• Waspadai jika tembus di 2230

• Batasi resiko di 2210

PTPP : Trading Buy

• Close 3380, TP 3480

• Boleh buy di level 3260-3380

• Resistance di 3480 & support di 3220

• Waspadai jika tembus di 3220

• Batasi resiko di 2200

WSKT: Trading Buy

• Close 2340, TP 2400

• Boleh buy di level 2320-2340

• Resistance di 2400 & support di 2270

• Waspadai jika tembus di 2270

• Batasi resiko di 2250

ERAA: Trading Buy

• Close 705, TP 725

• Boleh buy di level 695-705

• Resistance di 725 & support di 665

• Waspadai jika tembus di 665

• Batasi resiko di 655

SMRA: Trading Buy

• Close 1385, TP 1405

• Boleh buy di level 1375-1385

• Resistance di 1405 & support di 1360

• Waspadai jika tembus di 1360

• Batasi resiko di 1340

Ket. TP : Target Price

