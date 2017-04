Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.296 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017).

Laju nilai tukar rupiah berhasil mempertahankan penguatannya pada penutupan perdagangan hari ketiga berturut-turut, Selasa (11/4/2017), di tengah melemahnya kinerja dolar AS.

Rupiah ditutup menguat tipis 0,04% atau 5 poin ke Rp13.281 per dolar AS setelah diperdagangkan di kisaran Rp13.270 – Rp13.291 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,12% atau 0,120 poin ke posisi 100,900 pada pukul 16.38 WIB setelah kemarin ditutup melemah 0,16% atau 0,160 poin di 101,020.

Menurut Hans Kwee, Analis Investa Saran Mandiri, penguatan rupiah pada perdagangan hari ini dipengaruhi oleh capital inflow.

“(Pergerakan) rupiah tipis. Adanya (capital) inflow, (meski kadang terdampak kekhawatiran pasar global (soal) Trump. Pasar bergejolak, nilai tukar bergerak (merespons) risiko, (tapi) pergerakannya tipis,” ujarnya, saat dihubungi hari ini.

Rupiah mampu menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini bersama mayoritas mata uang lainnya di Asia.

Yen Jepang memimpin penguatan kurs Asia dengan 0,26%, diikuti oleh baht Thailand sebesar 0,14%, dan rupee India yang naik 0,11%.

Bagaimana pergerakan rupiah selanjutnya pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017)? Ikuti lajunya secara live hingga penutupan.

12:16 WIB

Pk 12.00 WIB: Spot Melemah 8 Poin ke 13.289

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 8 poin atau 0,06% ke level Rp13.289 per dolar AS di akhir Sesi I hari ini.

10:19 WIB

Pk. 10.18 WIB: Rupiah Melemah 12 Poin ke 13.293

Rupiah melemah 12 poin atau 0,09% ke Rp13.293 per dolar AS.

indeks dolar AS yang mengukur pergerakan greenback terhadap sejumlah mata uang utama terpantau naik 0,03% atau 0,03 poin ke 100,74 pada pukul 10.06 WIB.

Sementara itu pasar saat ini juga tengah memantau debat cagub DKI Jakarta untuk pilkada II di Rabu malam, yang dinilai akan menandai dimulainya dominasi isu politik di pasar keuangan domestik

09:05 WIB

Sentimen Ini Penggerak Kurs

Samuel Sekuritas memprediksi ruang penguatan rupiah terbuka pada perdagangan Rabu (12/4/2017) meski terbatas.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan penguatan indeks dolar mulai berbalik dengan euro dan yen yang menguat cukup signifikan. Adapun, sentimen hawkish yang muncul dari rencana the Fed menyusutkan kepemilikan obligasinya, tidak terlalu berpengaruh melihat yield US Treasury yang turun cukup signifikan walaupun masih terbantu oleh sisa efek flight to safety dari isu geopolitik.

Sementara, emas dan minyak juga masih menguat di saat Suriah yang justru semakin intensif menyerang kantong-kantong pemberontak. Pagi ini ditunggu data inflasi Tiongkok, diperkirakan naik tipis.

Dari dalam negeri, rupiah menguat walaupun hanya tipis, bertahan di bawah Rp13.300 hingga penutupan Selasa kemarin. Kurs lain di Asia menguat lebih dalam terhadap dollar dibandingkan dengan rupiah.

“Debat cagub DKI Jakarta untuk pilkada II di Rabu malam akan menandai dimulainya dominasi isu politik di pasar keuangan domestik. Ruang penguatan rupiah tersedia walaupun terbatas dalam jangka pendek,” katanya dalam riset yang diterima, Rabu (12/4/2017).

09:03 WIB

Prediksi Pergerakan Kurs

Ekonom memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017).

Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro memperkirakan rupiah akan bergerak pada kisaran Rp13.270 – Rp13.335 per dolar AS hari ini. Adapun kemarin, rupiah ditutup menguat 0,05% ke level Rp13.281 per dolar AS.

Dalam risetnya, Andry mengemukakan sejumlah sentimen penggerak rupiah, antara lain melemahnya bursa saham AS serta bursa Eropa di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, IHSG kemarin ditutup melemah 0,3% ke level 5.627,9, dengan aksi jual bersih investor asing mencapai Rp559 miliar.

09:13 WIB

Pk 8.55 WIB: Spot Melemah 13 Poin ke 13.294

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,10% atau 13 poin ke posisi Rp13.294 per dolar AS.

08:07 WIB

Pk 8.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 15 Poin ke 13.296

06:33 WIB

Selasa, Indeks Dolar AS Melemah

Indeks dolar Amerika Serikat tertekan pada penutupan perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB.

Indeks dolar AS melemah 0,31% ke level 100,71 pada penutupan perdagangan Selasa (11/4/2017).

Dolar AS juga melemah terhadap yen, karena kekhawatiran atas ketegangan terkait Korea Utara dan Suria.

Aksi militer AS terhadap Korea Utara. Presiden AS Donald Trump juga telah memerintahkan serangan rudal terhadap Suriah pekan lalu sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia terhadap warga sipil oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Pasar telah menjadi lebih berhati-hati tentang kebijakan Trump, dengan memperhatikan peningkatan risiko," kata Harumi Taguchi, Ekonom IHS Markit seperti dikutip Reuters, Rabu (12/4/2017).

China dan Korea Selatan pada Senin untuk menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara jika melakukan tes rudal nuklir, ujar seorang pejabat senior di Seoul.

Di samping itu pasar uang juga mencermati kebijakan bank sentral AS (Federal Reserve).

"Suku bunga AS meningkat dan pengurangan neraca Fed tetap faktor kunci yang orang yang mengambil posisi dolar. Tapi ada risiko yang meningkat tentang terorisme, Suriah, atau Korea Utara, sehingga ada sejumlah penyesuaian posisi," kata Mitsuo Imaizumi, Kepala Strategi Valuta Asing Daiwa Securities.

Seperti diketahui Federal Reserve rencana untuk menaikkan suku bunga AS secara bertahap ditujukan untuk mempertahankan lapangan pekerja dan inflasi di kisaran 2%.

Pergerakan indeks dolar AS

Tanggal Indeks dolar AS 11 100,71 (-0,31%) 10 100,02 (-0,16%) 7 101,18 (+0,51%)

Sumber: Bloomberg, 2017