Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.296 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017).

Laju nilai tukar rupiah berhasil mempertahankan penguatannya pada penutupan perdagangan hari ketiga berturut-turut, Selasa (11/4/2017), di tengah melemahnya kinerja dolar AS.

Rupiah ditutup menguat tipis 0,04% atau 5 poin ke Rp13.281 per dolar AS setelah diperdagangkan di kisaran Rp13.270 – Rp13.291 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,12% atau 0,120 poin ke posisi 100,900 pada pukul 16.38 WIB setelah kemarin ditutup melemah 0,16% atau 0,160 poin di 101,020.

Menurut Hans Kwee, Analis Investa Saran Mandiri, penguatan rupiah pada perdagangan hari ini dipengaruhi oleh capital inflow.

“(Pergerakan) rupiah tipis. Adanya (capital) inflow, (meski kadang terdampak kekhawatiran pasar global (soal) Trump. Pasar bergejolak, nilai tukar bergerak (merespons) risiko, (tapi) pergerakannya tipis,” ujarnya, saat dihubungi hari ini.

Rupiah mampu menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini bersama mayoritas mata uang lainnya di Asia.

Yen Jepang memimpin penguatan kurs Asia dengan 0,26%, diikuti oleh baht Thailand sebesar 0,14%, dan rupee India yang naik 0,11%.

Bagaimana pergerakan rupiah selanjutnya pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017)? Ikuti lajunya secara live hingga penutupan.

08:07 WIB

Pk 8.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 15 Poin ke 13.296

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.296 per dolar AS.

06:33 WIB

Selasa, Indeks Dolar AS Melemah

Indeks dolar Amerika Serikat tertekan pada penutupan perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB.

Indeks dolar AS melemah 0,31% ke level 100,71 pada penutupan perdagangan Selasa (11/4/2017).

Dolar AS juga melemah terhadap yen, karena kekhawatiran atas ketegangan terkait Korea Utara dan Suria.

Aksi militer AS terhadap Korea Utara. Presiden AS Donald Trump juga telah memerintahkan serangan rudal terhadap Suriah pekan lalu sebagai pembalasan atas serangan senjata kimia terhadap warga sipil oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Pasar telah menjadi lebih berhati-hati tentang kebijakan Trump, dengan memperhatikan peningkatan risiko," kata Harumi Taguchi, Ekonom IHS Markit seperti dikutip Reuters, Rabu (12/4/2017).

China dan Korea Selatan pada Senin untuk menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara jika melakukan tes rudal nuklir, ujar seorang pejabat senior di Seoul.

Di samping itu pasar uang juga mencermati kebijakan bank sentral AS (Federal Reserve).

"Suku bunga AS meningkat dan pengurangan neraca Fed tetap faktor kunci yang orang yang mengambil posisi dolar. Tapi ada risiko yang meningkat tentang terorisme, Suriah, atau Korea Utara, sehingga ada sejumlah penyesuaian posisi," kata Mitsuo Imaizumi, Kepala Strategi Valuta Asing Daiwa Securities.

Seperti diketahui Federal Reserve rencana untuk menaikkan suku bunga AS secara bertahap ditujukan untuk mempertahankan lapangan pekerja dan inflasi di kisaran 2%.

Pergerakan indeks dolar AS

Tanggal Indeks dolar AS 11 100,71 (-0,31%) 10 100,02 (-0,16%) 7 101,18 (+0,51%)

Sumber: Bloomberg, 2017