Share this post :

Memantau layar surat utang negara - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA— Hari ini, Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman BEI yang dipublikasikan Rabu (12/4/2017) memaparkan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 yang dicatatkan tersebut senilai Rp5,1 triliun yang terdiri dari empat seri:

a. Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A (BBRI02ACN2) dengan nilai nominal Rp1,13 triliun dengan tingkat bunga tetap 7,2% per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender.

b. Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B (BBRI02BCN2) dengan nilai nominal Rp1,74 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,1% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

c. Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C (BBRI02CCN2) dengan nilai nominal Rp925 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,3% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

d. Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D (BBRI02DCN2) dengan nilai nominal Rp1,30 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,8% per tahun dan jangka waktu 10 tahun.

Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi adalah id AAA (Triple A). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan demikian, total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2017 adalah 15 emisi dari 14 emiten senilai Rp27,49 triliun.

Dengan pencatatan ini maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 321 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp324,82 Triliun dan US$67,5 juta, diterbitkan oleh 108 emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 96 seri dengan nilai nominal Rp1.889,40 triliun dan US$1.240 juta. EBA sebanyak 7 emisi senilai Rp2,71 triliun.