Roket jarak-jauh milik Korea Utara - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Korea Selatan sukses ditutup rebound pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017), bersama dengan kinerja mata uang won.

Indeks Kospi ditutup menguat 0,24% atau 5,06 poin ke level 2.128,91, setelah dibuka dengan kenaikan 0,20% atau 4,32 poin di posisi 2.128,17.

Rebound Kospi pada penutupan perdagangan hari ini mengakhiri pelemahan selama enam hari perdagangan berturut-turut sebelumnya.

Sebanyak 336 saham menguat, 354 saham melemah, dan 77 saham stagnan dari 767 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Saham Woori Bank yang menanjak 0,73% turut menjadi pendorong atas penguatan Kospi, bersama dengan CJ Korea Express Corp. yang naik 0,3%.

Saham Samsung Electronics Co. Ltd. turut menguat 0,72% atau 15.000 poin ke 2.095.000 won pada pukul 13.43 WIB, setelah dibuka dengan kenaikan 0,63% di posisi 2.093.000.

Sejalan dengan rebound Kospi, nilai tukar won ditutup dengan rebound 0,38% atau 4,30 poin ke 1.141,55 per dolar AS, mengakhiri pelemahan enam hari perdagangan sebelumnya.

Dilansir Bloomberg, pemerintah Korsel berupaya untuk memadamkan keresahan tentang potensi aksi militer seiring meningkatnya ketegangan global, menyusul pengerahan armada tempur Amerika Serikat (AS) di dekat perairan Korea Utara.

“Tidak ada yang perlu dicemaskan tentang keamanan di semenanjung Korea. Pemerintah bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk AS, untuk mengendalikan ketegangan dengan Korea Utara,” ujar juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Lee Duk-haeng.

Spekulasi adanya perseteruan telah meningkat setelah AS mengalihkan armada kapal induknya untuk ke perairan di wilayah tersebut. Presiden AS Donald Trump tadi malam mencuit bahwa Korea Utara “mencari masalah” dan AS siap untuk menyelesaikan permasalahan tanpa China.



Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 12/4/2017 2.128,91 +0,24% 11/4/2017 2.123,85 -0,44% 10/4/2017 2.133,32 -0,86% 7/4/2017 2.151,73 -0,05% 6/4/2017 2.152,75 -0,37%

Sumber: Bloomberg