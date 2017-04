Share this post :

Pengunjung berjalan di dekat logo PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA— Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (12/4/2017).

IHSG berakhir melemah 0,29% atau 16,37 poin ke level 5.627,93. IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ketiga berturut-turut.

Sepanjang perdagangan IHSG bergerak di kisaran 5.621,79 – 5.658,73.

Analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan pergerakan indeks yang fluktuatif hari ini dipengaruhi oleh aliran dana masuk ke pasar Indonesia yang masih bertahan.

Selain itu, tambahnya, investor juga tengah menanti keputusan S&P apakah akan menaikkan rating Indonesia.

“Dana dari tax amnesty ada di perbankan. Dana sebagian akan dipindahkan masuk ke pasar bond dan saham. Aliran dana tersebut memperkuat pasar,” ujarnya saat dihubungi hari ini.

Sementara itu, pasar juga tengah menunggu realisasi belanja infrastruktur Presiden AS Donald Trump yang bisa memacu inflasi AS, setelah gagal membawa RUU Kesehatan pengganti Obamacare ke parlemen.

Di kawasan Asia Tenggara, pergerakan mayoritas bursa saham terpantau juga melemah dengan indeks FTSE Malay KLCI (-0,21%), indeks PSEi Filipina (-0,22%), indeks FTSE Straits Time Singapura (-0,21%), sedangkan indeks SE Thailand naik 0,12%.

Dilansir Reuters, bursa Asia melemah hari ini di tengah ketegangan politik di Timur Tengah dan semenanjung Korea ditambah ketidakpastian seputar pemilihan Presiden di Prancis, sehingga mendorong para investor beralih dari aset berisiko ke aset yang lebih aman seperti yen.

Bahkan harga minyak mentah, yang sebelumnya naik akibat didorong kekhawatiran suplai yang dipicu serangan rudal oleh Amerika Serikat (AS) ke pangkalan udara Suriah pekan lalu, berbalik turun.

Dari 541 saham yang diperdagangkan hari ini, sebanyak 157 saham menguat, 173 saham melemah, dan 211 saham stagnan.

Lima dari sembilan indeks sektoral IHSG berakhir negatif, dipimpin oleh sektor konsumen (-0,91%) dan finansial (-0,85%).

Adapun, empat sektor lainnya berakhir positif, dipimpin oleh sektor infrastruktur dengan kenaikan 0,73%.

Sejalan dengan IHSG, indeks Bisnis-27 berakhir melemah 0,45% atau 2,19 poin ke 489,77 setelah dibuka dengan kenaikan tipis 0,013 poin di posisi 491,98.

06:32 WIB

Rekomendasi Binaartha

PT Binaartha Sekuritas memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (12/4/2017) berpeluang terkoreksi.

Analis Binaartha M. Nafan Aji Gusta Utama mengatakan IHSG ditutup melemah 0,29% di level 5.627,3 pada perdagangan kemarin.

Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama dan kedua berada pada level 5.613,57 dan 5.599,208. Sementara itu, resistance pertama dan kedua berada pada level 5.650,51 dan 5.673,09.

Berdasarkan indikator, MACD sudah membentuk pola dead cross di area positif. Selain itu, stochastic juga telah membentuk pola dead cross di area overbought sementara RSI telah meninggalkan area overbought.

Adapun candle membentuk pola three black crows. "Hal ini mengindikasikan bahwa adanya potensi koreksi sehat pada pergerakan indeks. Dengan demikian, IHSG akan berpeluang menuju ke level support di area 5.614 dan 5.599," katanya dalam riset.

Adapun saham-saham yang harus diperhatikan adalah ADHI, TOTL, PWON, ASRI, TBLA dan PPRO.

06:31 WIB

Rekomendasi Reliance

PT Reliance Securities memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (12/4/2017) bergerak pada rentang 5.570-5.648.

Analis Reliance Securities Lanjar Nafi mengatakan erkonfirmasi bearish dengan break out support MA7, IHSG cenderung akan kembali tertekan. Adanya formasi bearish butterfly harmonic pattern dengan target koreksi hingga dikisaran level MA50 akan menjadi signal negatif pergerakan IHSG kedepan.

Adapun, momentum yang tinggi dengan perubahan arah menjadi momentum bearish di area overbought mengkonfirmasi pola dead-cross yang terjadi pada indikator stochastic. "Sehingga diperkirakan IHSG masih akan bergerak tertekan dengan range pergerakan 5.570-5.648," katanya dalam riset.

Sejumlah saham yang masih dapat dicermati diantaranya AKRA, ASII, BTPN, EXCL, TLKM, CTRA, dan PTPP.

Sementara itu, mayoritas bursa di Asia mengalami aksi jual investor hingga ditutup melemah. Pelemahan dipimpin oleh Indeks saham di Hongkong. Aset Haven melonjak seiring memanasnya geopolitik di mana Gedung Putih mengeluarkan peringatan kepada suriah dan ketegangan Korea Utara.

Kemudian ,ekuitas China diperdagangkan di Hong Kong jatuh ke terendah satu bulan sementara Jepang Topix tergelincir karena yen menguat setelah Machine tool orders naik signifikan sebesar 22,6% dari 9,1%. Saham Seoul memperpanjang penurunan terpanjang sejak Juni sebagai ketegangan atas Suriah dan Korea Utara tetap menjadi fokus.

Mengikuti mayoritas bursa di Asia, IHSG ditutup melemah 16,36 poin sebesar -0,29% dilevel 5.627,93 dengan indeks sektor konsumer yang memimpin pelemahan. Meskipun demikian investor asing terlihat melakukan aksi beli bersih sebesar Rp558,37 miliar di saat investor domestik cenderung mengambil langkah hati-hati setelah meningkatnya permintaan atas Asset Haven.

"Sentimen selanjutnya akan ramai dengan data inflasi, tingkat pinjaman dan FDI di Tiongkok. Kemudian, malamnya data persediaan minyak di AS akan menjadi arah pergerakan harga minyak yang pada hari ini mulai turun 0,3% pasca menyentuh level US$53 per barrel."

06:01 WIB

IHSG Diprediksi Menguat

PT. KGI Sekuritas Indonesia memperkirakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2017) bergerak di kisaran support 5.600-5.550-5.490-5.410, resisten 5.690-5.750-5.850.

“Koreksi IHSG selesai, waktunya kembali naik untuk menjebol 5.700,” kata Periset Senior KGI Sekuritas Indonesia Yuganur Wijanarko dalam risetnya.

Dikemukakan proses koreksi IHSG akibat keadaan jenuh beli dan tekanan volatilitas regional dan geopolitik sudah mereda.

“Sekarang waktunya untuk membal dari support psikologis 5.600, dan melanjutkan proses kembali naik dan menjebol resisten psikologis berikutnya di 5.700,” kata Yuganur dalam risetnya.

KGI Sekuritas merekomendasikan saham berikut:

Bank BNI (BBNI) (Trading target: Rp.6.700-6.950)

Secara teknikal pattern perbaikan short dan medium term trend di emitten perbankan ini membuatnya menarik untuk di akumulasi melihat kinerja expektasi earnings kedepan di 2017 dengan skenario kenaikan berikutnya menuju resistance psikologis di Rp.6.700-6.950.

Entry (1) Rp.6.350, Entry (2) Rp.6.150, Cut loss point: Rp.6.050

Perusahaan Gas (PGAS) (Trading target Rp.2.575-2.750)

Pattern perbaikan momentum dalam short dan medium term emitten big cap index driver ini dapat digunakan sebagai trading opportunity mengikuti kontinuasi kenaikan berikutnya ke resistance psikologis Rp.4.350-4.500.

Entry (1) Rp.2.450, Entry (2) Rp.2.390, Cut loss point: Rp.2.345

Bumi Resources (BUMI) (Trading target Rp.440)

Harga komoditas yang mulai rebound dari low 10 tahun terakhir setelah tertekan sekian lama membuat emitten tambang ini menarik untuk di akumulasi jangka medium-term, rekomen akumulasi untuk potensi kenaikan berikutnya ke Rp.440.

Entry (1) Rp.392, Entry (2) Rp.382, Cut loss point: Rp.378

Adhikarya (ADHI) (BUY) (Trading Target: Rp.2.450-2.550)

Pattern perbaikan momentum dalam short dan medium term emitten konstruksi ini dapat digunakan sebagai trading opportunity mengikuti kontinuasi kenaikan berikutnya ke resistance psikologis Rp.2.450-2.550.

Entry (1) Rp.2.150, Entry (2) Rp.2.110, cut loss point: Rp.2.080