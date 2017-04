Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir melonjak pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Utara.

Harga emas dalam kontrak paling aktif untuk pengiriman Juni naik tajam 20,3 dolar AS atau 1,62 persen menjadi menetap di 1.274,20 dolar AS per ounce. Emas mendapat dukungan luas, mencapai level tertinggi sejak November tahun lalu karena Korea Utara menjanjikan "konsekuensi bencana" setelah kelompok kapal induk Amerika Serikat mulai bergerak ke arah laut lepas semenanjung Korea. Selain itu ketegangan juga meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia karena serangan udara Amerika Serikat ke pangkalan udara Suriah.

Rusia menanggapinya dengan menyatakan mereka akan merespons setiap penyerang dengan kekuatan. Akibatnya, para investor berbondong-bondong ke aset-aset safe haven logam mulia, karena mereka masih tidak yakin akibat dari kejadian ini. Sementara indeks dolar AS juga turun 0,27 persen menjadi 100,74 pada pukuk 18.00 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama. Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih murah bagi para investor.

Logam mulia mendapat dukungan lebih lanjut karena Dow Jones Industrial Average AS turun 22,86 poin atau 0,11 persen pada pukul 18.00 GMT. Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas Amerika Serikat membukukan kerugian maka logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman, begitu pula sebaliknya.

Namun laporan survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan lowongan pekerjaan meningkat 2,1 persen selama Februari ke tingkat 5,743.000, angka yang analis catat lebih baik dari yang diperkirakan, dan kemungkinan mencegah harga logam dari kenaikan lebih tinggi. Para pedagang sedang menunggu harga impor dan ekspor pada Rabu (12/4), klaim pengangguran mingguan dan indeks harga produsen pada Kamis (13/4), serta indeks harga konsumen dan laporan penjualan ritel pada Jumat (14/4).

Sementara itu, perak untuk pengiriman Mei harganya bertambah 33,9 sen atau 1,89 persen menjadi ditutup pada 18,254 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 29,5 dolar AS atau 3,14 persen menjadi ditutup pada 969,50 dolar AS per ounce

12:44 WIB

Pukul 12.17 Wib, Spot Naik 3,30 Poin ke Level US$1.227,50

12:04 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Pegadaian

Harga Emas Pegadaian Denominasi Harga Harga per gram 1 gram 587.000 587.000 5 gram 2.788.000 557.00 10 gram 5.534.000 553.400 25 gram 13.732.000 549.280 50 gram 27.316.000 546.320 100 gram 54.338.000 543.380 250 gram 134.934.000 539.786

12:03 WIB

Harga Jual Emas Pegadaian Turun

10:17 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock Emas Batangan 1 594.000 594.000 Not Available Emas Batangan 2 1.148.000 574.000 Not Available Emas Batangan 2.5 1.425.000 570.000 Not Available Emas Batangan 3 1.704.000 568.000 Available Emas Batangan 4 2.260.000 565.000 Available Emas Batangan 5 2.825.000 565.000 Available Emas Batangan 10 5.600.000 560.000 Not Available Emas Batangan 25 13.925.000 557.000 Not Available Emas Batangan 50 27.800.000 556.000 Not Available Emas Batangan 100 55.550.000 555.500 Not Available Emas Batangan 250 138.750.000 555.000 Not Available Emas Batangan 500 277.300.000 554.600 Not Available

10:16 WIB

Harga Jual Emas Antam Naik Rp3.000 ke Level Rp554.600-Rp594.000

10:14 WIB

Buyback Antam Naik Rp4.000 Menjadi Rp535.000

08:55 WIB

Pukul 08.27 Wib, Spot Naik 5,80 Poin ke Level US$1.280

Pukul 08.27 Wib, Spot Naik 5,80 Poin atau 0,46% ke Level US$1.280 per troy ounce