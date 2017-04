Uang rupiah. - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah di posisi Rp13.382 per dolar AS siang ini, Selasa (11/4/2017).

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.282 per dolar AS, terapresiasi 0,31% atau 41 poin dari posisi 13.323 pada Senin (10/4/2017)

Kurs jual ditetapkan di Rp13.348 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.216 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp132.

Sementara itu, pergerakan mayoritas mata uang di Asia terpantau melemah terhadap dolar AS.

Pelemahan terdalam terhadap dolar AS dialami oleh won Korsel sebesar 0,62% dan yen Jepang dengan 0,24%.

Sementara itu, nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,04% atau 6 poin ke Rp13.280 per dolar AS pada pukul 11.12 WIB.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

11 April 13.280 10 April 13.323 7 April 13.341 6 April 13.327 5 April 13.329

Sumber: Bank Indonesia