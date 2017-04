Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Dolar AS melemah di tengah kekhawatiran atas ketegangan dengan Korea Utara dan Suriah yang turut membebani imbal hasi surat berharga AS dan mengimbangi ekspektasi kenaikan suku bunga AS.

Indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap mata uang utama lainnya, ditutup melemah 0,16% atau 0,160 poin ke level 101,02 pada perdagangan Senin (10/4/2017).

Pada Senin, seorang pejabat senior Korea Selatan mengatakan China sepakat untuk menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara jika melakukan tes nuklir atau rudal jarak jauh, di saat Angkatan Laut AS menuju ke wilayah tersebut untuk unjuk kekuatan.

Kemungkinan aksi militer AS terhadap Korea Utara dalam menanggapi tes tersebut meningkatkan ketegangan setelah serangan AS pada Suriah pekan lalu karena balasan atas serangan senjata kimia terhadap warga sipil oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Kenaikan suku bunga AS dan pengurangan neraca the Fed tetap merupakan faktor kunci yang membuat investor mengambil posisi dolar," kata Mitsuo Imaizumi, kepala analis valuta asing Daiwa Securities, seperti dikutip Reuters.

"Tapi ada posisi yang meeningkat setiap kali risk aversion naik. Setiap kali ada berita tentang terorisme, atau Suriah, atau Korea Utara, ada beberapa penyesuaian posisi," lanjutnya.

Posisi indeks dolar AS

Tanggal Indeks dolar 10 April 101,02 (-0,16%) 7 April 101,18 (+0,51%) 6 April 100,67 (+0,11%)

Sumber: Bloomberg