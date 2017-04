Uang rupiah. - .Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 6 poin atau 0,05% ke level Rp13.280 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (11/4/2017)

pada Senin, laju nilai tukar rupiah sukses ditutup menguat pada penutupan perdagangan hari kedua berturut-turut, Senin (10/4/2017), meski pada saat yang sama indeks dolar AS melaju positif.

Rupiah ditutup menguat 0,26% atau 35 poin ke Rp13.286 per dolar AS setelah diperdagangkan di kisaran Rp13.237 – Rp13.333 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau lanjut naik meski hanya sebesar 0,02% atau 0,020 poin ke posisi 101,200 pada pukul 16.24 WIB setelah akhir pekan lalu ditutup menguat 0,51% atau 0,510 poin di 101,180.

Menurut Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Analis Binaartha Sekuritas, penguatan rupiah dipengaruhi efek positif dari hasil perilisan cadangan devisa RI yang melebihi ekspektasi pasar pada Jumat lalu.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2017 tercatat sebesar US$121,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2017 yang sebesar US$119,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara mengungkapkan peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, yang berasal dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah, penerbitan global bonds pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas.

"Penerimaan devisa tersebut melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo," jelasnya (Bisnis.com, 7 April 2017).

Ditambahkan olehnya, posisi cadangan devisa per akhir Maret 2017 tersebut cukup untuk membiayai 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Adapun rupiah mampu menguat terhadap dolar AS pada perdagangan Senin di saat mayoritas mata uang lainnya di Asia melemah.

Won Korea Selatan memimpin pelemahan kurs Asia dengan 0,69%, diikuti oleh rupee India sebesar 0,37%, dan yen Jepang yang turun 0,15%.

Bagaimana pergerakan rupiah selanjutnya? Ikuti lajunya secara live hingga penutupan.

12:39 WIB

Pk 12.00 WIB: Rupiah Bergerak Stagnan

Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau stagnan di posisi Rp13.286 per dolar AS di akhir perdagangan sesi I hari ini.

10:08 WIB

Pk 9.56 WIB: Spot Berbalik Melemah 4 Poin ke 13.290

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 4 poin atau 0,03% ke Rp13.290 per dolar AS.

09:23 WIB

Pk 8.55 WIB: Spot Stagnan di 13.286

Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau stagnan di level Rp13.286 per dolar AS.

08:27 WIB

Ketegangan Politik tekan Indeks Dolar AS pada Senin

Dolar AS melemah di tengah kekhawatiran atas ketegangan dengan Korea Utara dan Suriah yang turut membebani imbal hasi surat berharga AS dan mengimbangi ekspektasi kenaikan suku bunga AS.

Indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap mata uang utama lainnya, ditutup melemah 0,16% atau 0,160 poin ke level 101,02 pada perdagangan Senin (10/4/2017).

Pada Senin, seorang pejabat senior Korea Selatan mengatakan China sepakat untuk menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara jika melakukan tes nuklir atau rudal jarak jauh, di saat Angkatan Laut AS menuju ke wilayah tersebut untuk unjuk kekuatan.

Kemungkinan aksi militer AS terhadap Korea Utara dalam menanggapi tes tersebut meningkatkan ketegangan setelah serangan AS pada Suriah pekan lalu karena balasan atas serangan senjata kimia terhadap warga sipil oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

"Kenaikan suku bunga AS dan pengurangan neraca the Fed tetap merupakan faktor kunci yang membuat investor mengambil posisi dolar," kata Mitsuo Imaizumi, kepala analis valuta asing Daiwa Securities, seperti dikutip Reuters.

"Tapi ada posisi yang meeningkat setiap kali risk aversion naik. Setiap kali ada berita tentang terorisme, atau Suriah, atau Korea Utara, ada beberapa penyesuaian posisi," lanjutnya.

Posisi indeks dolar AS

Tanggal Indeks dolar 10 April 101,02 (-0,16%) 7 April 101,18 (+0,51%) 6 April 100,67 (+0,11%)

Sumber: Bloomberg

08:26 WIB

Sentimen Ini Pengaruhi Gerak Kurs

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi rupiah pada perdagangan Selasa (11/4/2017) akan ditopang oleh harga komoditas dan aliran dana asing ke instrumen keuangan.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan harga minyak lanjutkan penguatannya. Hal ini bukan hanya karena serangan Amerika Serikat ke Suriah, tetapi kembali ditutupnya ladang minyak di Libia menjadi alasan.

Secara umum, safe-haven masih menjadi incaran terlihat dari emas dan US Treasury yang menguat walaupun indeks dolar terkoreksi akibat penguatan euro menyusul kembali naiknya Sentix Investor Sentiment Zona Euro.

Adapun, rupiah menguat ketika dolar melemah merata di Asia. Di pembukaan Senin, rupiah sempat tertekan meski akhirnya menguat tajam jelang penutupan.

"Secara umum kenaikan harga komoditas dan aliran dana asing ke instrumen keuangan masih menjadi penopang utama rupiah," katanya dalam riset, Selasa (11/4/2017).

08:17 WIB

Pk 8.00 WIB: Spot Dibuka Menguat 6 Poin ke 13.280

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 6 poin atau 0,05% ke level Rp13.280 per dolar AS.