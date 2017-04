Harga emas di pasar spot menguat. - .Reuters

Bisnis.com, JAKARTA- Harga emas di bursa Comex pada perdagangan ini, Selasa (11/4/2017) menguat signifikan.

Pada pk. 06.41 WIB, harga emas Comex kontrak Juni 2017 menguat US$3,6 atau 0,29% ke US$1.257,5 per troy ounce.

Pada perdagangan Senin (10/4/2017), emas Comex ditutup melemah US$3,4 atau 0,27% ke US$1.253,9 per troy ounce.

Bagaimana pergerakan harga emas hari ini, Selasa (11/4/2017)? Ikuti lajunya secara live.

15:37 WIB

Pk 15.25 WIB: Spot Comex Menguat 5,40 Poin ke 1.259,30

Pergerakan harga emas Comex kontrak Juni 2017 menguat 0,43% atau 5,40 poin ke US$1.259,30 per ounce pada perdagangan sore ini, Selasa (11/4/2017).

11:10 WIB

11.01 WIB: Indeks Dolar AS Mulai Flat, Emas Comex Hijau

Harga emas Comex menguat US$3,6 atau 0,29% ke US$1.257,5 per troy ounce.

Indeks dolar AS naik 0,03% ke 101,05

09:08 WIB

Aksi Ambil Untung Warnai Perdagangan Senin

Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange pada perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB berakhir melemah. akibat aksi ambil untung setelah logam mulia berusaha untuk membuat teknikal rebound.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni pada perdagangan Senin ditutup melemah US$3,4 atau 0,27% menjadi menetap di US$1.253,90 per troy ounce.



Setelah beberapa hari naik di tengah kekhawatiran geopolitik, logam mulia pada perdagangan Senin melemah. Analis percaya bahwa ini adalah kemunduran sementara bagi logam mulia, karena kekhawatiran geopolitik terus mempengaruhi pasar.



Emas di bawah tekanan, karena Dow Jones Industrial Average di bursa AS naik 18,68 poin atau 0,09%. Analis mencatat ketika bursa saham membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman, sementara itu ketika ekuitas AS membukukan keuntungan maka logam mulia biasanya turun.



Indeks dolar AS turun 0,19% menjadi 101,04 pada pukul 19.00 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih murah bagi investor.



Sebuah laporan yang dirilis oleh Federal Reserve AS menunjukkan Indeks Kondisi Pasar Tenaga Kerja menurun ke tingkat 0,4 dari tingkat direvisi sebelumnya 1,5, angka yang merupakan hasil dari komposit eksperimental 19 komponen. Para analis mencatat bahwa tidak ada ekspektasi untuk ukuran ini karena eksperimental, namun penurunan tersebut bukan merupakan tanda positif.



Pasar juga sedang menunggu laporan Lowongan Kerja dan Perputaran Tenaga Kerja pada Selasa, impor dan ekspor pada Rabu (12/4), klaim pengangguran mingguan dan indeks harga produsen pada Kamis (13/4), indeks harga konsumen akhir dan laporan penjualan ritel pada Jumat (14/4)

09:06 WIB

Harga Jual Emas Antam Naik 1.000, Buyback Stagnan

Harga jual emas batangan ritel di Jakarta naik Rp1.000 per gram pada perdagangan Selasa (11/4/2017) dibandingkan dengan patokan Sanin (10/4/2017).

Harga Emas (gram) Selasa (11 April 2017)

WIB Acuan Perubahan Harga/gram 07.57 Jual Antam* +Rp1.000 Rp551.600-Rp591.000 07.57 Buyback Antam* - Rp531.000 08.37 Comex Gold +US$0,06 US$40,38

Sumber: Antam & Bloomberg

Ket: *)harga Jakarta dan sekitarnya

Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 07.57 WIB menyebutkan harga jual emas batangan dipatok pada level Rp551.600-Rp591.000.

Level harga Rp551.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp591.000 untuk emas berukuran 1 gram.

Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok stagnan di level Rp531.000 per gram.

Pergerakan harga emas Antam sejalan dengan pasar global di bursa komoditas New York. Indeks Comex Gold Bloomberg tercatat naik US$1,9/t.oz ke level US$1.255,8/t.oz atau setara dengan penguatan US$0,06/gram ke level US$40,38/gram pada pukul 08.37 WIB.

Harga emas Antam di Jakarta Selasa (11 April 2017)

Gram Rp/gram Gram Rp/gram 1 591.000 10 557.000 2 571.000 25 554.000 2,5 567.000 50 553.000 3 565.000 100 552.500 4 562.000 250 552.000 5 562.000 500 551.600

Sumber: Antam