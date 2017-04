VIEW MARKET

Sentimen pasar dari luar negeri:

• Pada pertemuannya pekan lalu Presiden Donald Trump menekan Presiden China Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak untuk menekan program nuklir Korea Utara. Namun, langkah AS yang melakukan serang rudal ke Suriah memicu kekhawatiran global. Sementara itu di Semanjung Korea, AS mengarahkan kapal induknya dan beberapa kapal perang menuju ke kawasan tersebut. Hal ini manambah kekhawatiran pasar akan meningkatnya risiko geopolitik atas Suriah dan Korea Utara

• Janet Yallen dalam pidatonya mengeluarkan pernyataan yang hawkish, seiring optimistis terhadap perekonomi AS, karena faktor pasar tenaga kerja yang hampir mencapai tingkat ketenagakerjaan penuh.

Sentimen pasar dari dalam negeri :

• Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada 2018 Sedangkan untuk tahun 2017, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi mencapai level 5,3% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Namun, tantangan yang tengah dihadapi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni terkait dengan kredit bermasalah (NPL) yang dinilai menjadi salah satu titik lemah perekonomian Indonesia.

• Diduga S&P belum memberikan peringkat investment grade bagi Indonesia salah satunya karena rasio kredit macet (NPL) masih tinggi. Sejak paruh tahun lalu gross NPL bertahan di atas 3%, hal ini membatasi pertumbuhan kredit bank di posisi 7,9% pada 2016, terendah sejak 1999.

Prediksi IHSG :

• Namun, pasar Asia menanggapi pidato Yallen cukup variatif pada saat pembukaannya di hari ini. Diperkirakan sentimen dari pasar Asia tersebut kurang memberikan dukungan bagi IHSG untuk melaju zona positif

Perspektif teknikal

Support Level : 5623/5602/5575

Resistance Level : 5671/5698/5719

Major Trend : Up

Minor Trend : Up

Pattern : Down

TRADING IDEAS : These recommendations based on technical and only intended for one day trading

Perspektif teknikal :

BBNI: Trading Buy

• Close 6450, TP 6550

• Boleh buy di level 6400-6450

• Resistance di 6550 & support di 6400

• Waspadai jika tembus di 6400

• Batasi resiko di 6350

AISA: Trading Buy

• Close 2200, TP 2240

• Boleh buy di level 2180-2200

• Resistance di 2240 & support di 2160

• Waspadai jika tembus di 2160

• Batasi resiko di 2140

CPIN : Trading Buy

• Close 3300, TP 3340

• Boleh buy di level 3390-3300

• Resistance di 3340 & support di 3220

• Waspadai jika tembus di 3220

• Batasi resiko di 3210

PWON: Trading Buy

• Close 540, TP 585

• Boleh buy di level 520-540

• Resistance di 585 & support di 520

• Waspadai jika tembus di 520

• Batasi resiko di 500

BSDE: Trading Buy

• Close 1825, TP 1885

• Boleh buy di level 1815-1825

• Resistance di 1885 & support di 1805

• Waspadai jika tembus di 1805

• Batasi resiko di 1795

BRPT: Trading Buy

• Close 3520, TP 3580

• Boleh buy di level 3500-3520

• Resistance di 3580 & support di 3400

• Waspadai jika tembus di 3400

• Batasi resiko di 3380

Ket. TP : Target Price

WATCHING ON SCREEN;

TINS, SIMP, KRAS, WSKT, LSIP, SRIL, TLKM.

