Uang rupiah. - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,26% atau 35 poin ke Rp13.286 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (10/4/2017).

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.330 per dolar AS.

Pada perdagangan Jumat, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 7 poin atau 0,05% ke level Rp13.321 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.318 – Rp13.366 per dolar AS.

Sejak awal perdagangan hingga menjelang penutupan di akhir pekan lalu, rupiah terus tertekan di zona merah, namun rupiah dapat berbalik menguat pada penutupan perdagangan.

Penguatan ini terjadi di saat indeks dolar AS terpantau menguat.

16:19 WIB

Pk 15.59 WIB: Spot Ditutup Menguat 35 Poin ke 13.286

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,26% atau 35 poin ke Rp13.286 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (10/4/2017).

15:09 WIB

Pk 14.47 WIB: Spot Menguat 16 Poin ke 13.305

Nilai tukar rupiah menguat 0,12% atau 16 poin ke Rp13.305 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pertengahan sesi II perdagangan hari ini, Senin (10/4/2017).

13:37 WIB

Pk 13.30 WIB: Spot Menguat 6 Poin ke Rp13.315

Nilai tukar rupiah menguat tipis 0,05% atau 6 poin ke Rp13.315 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada awal sesi II perdagangan hari ini, Senin (10/4/2017).

12:05 WIB

Pk 12.00 WIB: Spot Menguat 5 Poin di Akhir Sesi I Perdagangan IHSG

Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat 5 poin atau 0,04% ke level Rp13.316 per dolar AS di akhir sesi I perdagangan hari ini.

11:23 WIB

Pukul 11.22 WIB: Pelemahan Spot Menipis Saat Kurs Asia Terdepresiasi

Pelemahan rupiah terpantau semakin tipis 0,01% atau 1 poin ke level Rp13.322 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi saat mata uang di Asia Pacific kompak melemah terhadap dolar AS.

10:15 WIB

Pukul 10.05 WIB: Pelemahan di Pasar Spot Menipis ke Rp13.324

Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah tipis 0,03% atau 3 poin ke level Rp13.324 per dolar AS.

Pelemahan ini terjadi saat mata uang Asia lainnya juga cenderung terdepresiasi terhadap dolar AS.

Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini terpantau di level Rp13.323 per dolar AS, terapresiasi 0,13% atau 18 poin dari posisi 13.341 pada Jumat pekan lalu.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan serangan rudal AS ke pangkalan udara Suriah mendorong penguatan aset safe-haven,. termasuk emas dan dolar.

Bahkan, buruknya serapan tenaga kerja non-pertanian AS gagal membendung penguatan dolar, terbantu juga oleh harapan bahwa buruknya data hanya akan sementara.

Selain itu, pertemuan Trump dan Xi yang relatif baik juga menjaga sentimen penguatan indeks dolar.

Dia menilai, harapan perang AS-Suriah memang sempat menekan bursa di kawasan. Tetapi, ini dirpediksi hanya temporer.

Harga komoditas yang menguat serta cadangan devisa yang konsisten naik justru memberikan alasan rupiah untuk tetap kuat.

“Fokus saat ini mulai beralih ke kampanye pilgub Jakarta II sehingga ketidakpastian politik bisa tinggi,” katanya dalam riset.

08:59 WIB

Pukul 08.55 WIB: Spot Melemah 4 Poin ke Rp13.325

Nilai tukar rupiah di pasar spot masih melemah 4 poin atau 0,03% ke level Rp13.325 per dolar AS.

08:02 WIB

Pk 8.00 WIB: Awal Pekan, Spot Dibuka Melemah 9 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.330 per dolar AS.