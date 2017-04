Uang rupiah. - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 9 poin atau 0,07% ke level Rp13.330 per dolar AS pada perdagangan Senin (10/4/2017).

Sebelumnya, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 7 poin atau 0,05% ke level Rp13.321 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.318 – Rp13.366 per dolar AS.

Sejak awal perdagangan hingga menjelang penutupan di akhir pekan lalu, rupiah terus tertekan di zona merah, namun rupiah dapat berbalik menguat pada penutupan perdagangan.

Penguatan ini terjadi di saat indeks dolar AS terpantau menguat.

Indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,09 poin atau 0,09% ke level100,76 pada pukul 15.52 WIB.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan indeks dolar AS kembali menguat hingga dini hari pekan lalu merespon turunnya jobless claims yang turun drastis. Investor masih menunggu hasil pertemuan Trump dan Xi yang diperkirakan akan membicarakan geopolitik dan perdagangan bilateral.

Sementara itu, mata uang di Asia Tenggara terpantau mixed. Baht Thailand melemah 0,15%, dolar Singapura stagnan, ringgit Malaysia menguat 0,01%, dan peso Filipina menguat 0,54%.

Bagaimana pergerakan rupiah hari ini? Ikuti lajunya hingga penutupan.

08:02 WIB

Pk 8.00 WIB: Awal Pekan, Spot Dibuka Melemah 9 Poin

