Emas Comex melemah.

Bisnis.com, JAKARTA- Harga emas Comex pada perdagangan siang ini, Senin (10/4/2017), melemah.

Harga emas Comex untuk kontrak Juni 2017 pada perdagangan hari ini, dibuka melemah US$1,7 atau 0,14% ke US$1.255,6 per ounce.

Pada pk. 10.58 WIB, menjadi melemah US$2,5 atau 0,2% ke US$1.254,8 per ounce.

Harga emas Comex pada perdagangan Kamis dan Jumat (6-7 April) bergerak menguat.

Harga emas dan minyak mentah meningkat sebagai dampak dari serangan misil AS terhadap Suriah.

Ibrahim, Direktur Utama PT Garuda Berjangka, mengatakan bahwa serangan AS terhadap Suriah memicu investor melakukan aksi beli terhadap emas dan minyak mentah.

Alhasil, harga dua komoditas tersebut meningkat di atas 1%. Pada Kamis (6/4) malam waktu se tempat, AS meluncurkan 59 rudal penjelajah Tomahawk dengan target pangkalan udara Suriah. Langkah Paman Sam yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump itu bertujuan memberikan efek jera karena pemerintah Suriah meluncurkan senjata kimia yang menewaskan 80 korban.

“Harga emas dan minyak mentah meningkat karena serangan AS tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi juga Rusia dan Iran sebagai sekutu Suriah. Lonjakan har ga murni faktor geopolitik,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (7/4/2017)

Pada perdagangan Jumat (7/4) pukul 17:43 WIB, harga emas spot meningkat 12,66 poin atau 1,01% menuju US$1.264 per troy ounce (Rp542.158,41 per gram).

Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak 9 November 2016, atau saat Trump dinyatakan terpilih sebagai Presiden AS. Harga minyak WTI kon trak Mei 2017 pada pukul 17:34 WIB me manas 0,68% atau 1,32% menuju US$52,38 per barel.

Adapun harga minyak Brent kontrak Juni 2017 meningkat 0,61 poin atau 1,11% menjadi US$55,5 per barel. Penguatan harga komoditas itu, sambung Ibrahim, mengabaikan kenaikan mata uang dolar AS yang biasanya berbanding terbalik. Pada pukul 17:45 WIB, in deks dolar menguat 0,13% menjadi 100,8.

Menurut dia, pengaruh Suriah sendiri terhadap pasar minyak sebenarnya tidak terlalu besar. Pasalnya, meskipun berada di Timur Tengah, negara itu tidak masuk dalam anggota OPEC.

Namun, ketegangan geopolitik itu melibatkan produsen minyak ke las berat, seperti AS, Rusia, dan Iran. Bah kan, masalah bisa merembet ke negara lain di Timur Tengah.

Putu Agus Pransuamitra, Research and Analyst PT Monex Investindo Futures, mengatakan serangan rudal AS ke Suriah memicu aksi beli investor terhadap aset haven.

Biasanya, risiko geopolitik memang meningkatkan permintaan emas, sehingga menjadikan harga bersinar. Pelaku pasar juga mengantisipasi dampak hambatan pasokan minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah akibat masalah di Suriah.

Mereka pun melakukan aksi beli terhadap minyak kendati faktor fundamental belum terlalu positif.

“Pasar masih akan melihat kelanjutan risiko geopolitik ini. Jika keadaan memburuk ada kemungkinan harga minyak dan emas kembali meningkat,” ujarnya.

PISAU BERMATA DUA

Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua\ Pardede mengatakan memanasnya harga minyak global bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, penerimaan negara bakal meningkat tetapi juga bisa memicu in flasi yang berlebihan.

Estimasi Josua, setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, penerimaan negara bertambah Rp700 miliar. Ang ka tersebut dialokasikan ke dalam Pajak Penghasilan minyak dan gas serta penerimaan negara bukan pajak.

“Ada kemungkinan harga minyak di APBN direvisi,” katanya, Jumat (7/4).

Dalam APBN 2017, pemerintah mematok harga minyak US$45 per barel. Saat ini harga stabil di atas US$50 per barel.

DOMESTIK AS IKUTAN TEGANG

Serangan rudal Amerika Serikat ke Suriah tidak hanya mencengangkan masyarakat global. Di internal Paman Sam, terjadi ketegangan karena serangan yang diinisiasi Presiden Donald Trump itu belum mendapat restu dari parlemen.

Aksi militer itu, mengutip data Bloomberg, menimbulkan kegaduhan di AS karena belum mendapatkan izin dari 535 anggota Kong res.

Pejabat Gedung Putih hanya memberikan penjelasan singkat kepada parlemen dan langsung melancarkan serangan.

Menurut peraturan Dewan Hubungan Luar Negeri AS, Presiden ha rus berkonsultasi dengan Kongres sebelum mengirimkan tentara ke pertempuran.

Pasukan juga tidak bisa ‘angkat senjata’ lebih dari 90 hari, kecuali anggota parlemen sudah men du kung keputusan.

Namun, peraturan ini bisa di longgarkan jika sebelumnya sudah ada deklarasi pernyataan perang. Kelonggaran juga berlaku untuk menanggapi serangan atau keadaan darurat lainnya.

Pelonggaran inilah yang membuat Presiden AS mulai dari George W. Bush, Barack Obama, dan kini Donald Trump menggunakan kewenangan mereka.

Bob Corker, Senator dari Tennessee sekaligus Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Partai Republik, menyampaikan sebelum peluncuran rudal pada Kamis malam, akan lebih bijaksana jika pemerintah berkonsultasi dengan Kongres.

Akan tetapi, dia tidak bersikeras Kongres harus menyetujui tindakan Trump. Mike Lee, Senator dari Utah, menegas kan serangan militer di Suriah, harus berdasarkan konstitusi.

“Kita harus mengikuti konstitusi dan men cari keputusan yang tepat melalui Kongres.”

Namun, anggota parlemen Partai Republik, yakni Tho mas Massie dan Rand Paul, menyatakan dukungannya ter hadap keputusan serangan militer itu.

15:08 WIB

Pk 14.37 WIB: Spot Comex Turun 1,90 Poin ke 1.255,40

Pergerakan harga emas Comex kontrak Juni 2017 turun 0,15% atau 1,90 poin ke US$1.255,40 per dolar AS pada perdagangan siang ini, Senin (10/4/2017).

Pada saat yang sama, laju indeks dolar terpantau naik tipis 0,03% atau 0,030 poin ke level 101,210.

13:20 WIB

Pk. 12.56 WIB: Indeks Dolar Masih Hijau, Logam Mulia Melemah 0,12 Persen

Harga emas Comex kontrak Juni melemah 0,12% ke US$1.255,8 per ounce, di saat indeks dolar AS naik 0,01% ke level101,19

11:16 WIB

Harga Jual Emas Antam Stagnan, Buyback Turun 1.000

Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok stagnan pada perdagangan Senin (10/4/2017) dibandingkan dengan patokan Sabtu (8/4/2017).

Harga Emas (gram) Senin (10 April 2017)

WIB Acuan Perubahan Harga/gram 08.20 Jual Antam* - Rp550.600-Rp590.000 08.20 Buyback Antam* -Rp1.000 Rp531.000 08.18 Comex Gold -US$0,12 US$40,30

Sumber: Antam & Bloomberg

Ket: *)harga Jakarta dan sekitarnya

Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.20 WIB menyebutkan harga jual emas batangan dipatok pada level Rp550.600-Rp590.000.

Level harga Rp550.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp590.000 untuk emas berukuran 1 gram.

Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok turun Rp1.000/gram ke level Rp531.000 per gram.

Pergerakan harga emas Antam itu tidak sejalan dengan pasar global di bursa komoditas New York. Indeks Comex Gold Bloomberg tercatat turun US$3,7/t.oz ke level US$1.253,6/t.oz atau setara dengan penurunan US$0,12/gram ke level US$40,30/gram pada pukul 08.18 WIB.

Harga emas Antam di Jakarta Senin (10 April 2017)

Gram Rp/gram Gram Rp/gram 1 590.000 10 556.000 2 570.000 25 553.000 2,5 566.000 50 552.000 3 564.000 100 551.500 4 561.000 250 551.000 5 561.000 500 550.600

Sumber: Antam