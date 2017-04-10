Bisnis.com, JAKARTA- Indeks harga saham gabungan bergerak menguat 3,01 poin atau 0,05% ke 5.656,50 pada pk. 10.53 WIB, Senin (10/4/2017).
HP Financials merekomendasikan sepuluh saham.
Saat direkomendasikan pada pk. 09.59 WIB, sebanyak 10 saham yang direkomendasikan menguat.
Saat direkomendasikan, laju kenaikan harga tertinggi dialami PT Ciputra Development Tbk (CTRA).
Adapun 10 saham yang direkomendasi adalah:
CTRA, BKSL, PTBA, CPIN, MAIN
ASII, LSIP, MLPL
BBRI, BBNI
Berikut pergerakan harga CTRA:
Tanggal
Harga/lembar saham (Rp)
10 April
(pk.10.43 WIB)
1.125
7 April
1.095
6 April
1.130
Sumber: Bloomberg, 2017
|EXCL
|3210
|0.94%
|GOLL-W
|14
|0%
|ELSA
|396
|4.21%
|PTSP
|7275
|0%
|MMLP
|595
|0.85%
|JRPT
|915
|-1.61%
|BCAP
|1600
|0%
|HOTL
|145
|11.54%
|AKSI
|125
|0%
|SONA
|1605
|0%
Belum memiliki BisnisID? Daftar di sini