VIEW MARKET

Sentimen pasar dari luar negeri:

• Geopolitik Timur Tengah memanas menyusul Amerika Serikat (AS) meluncurkan puluhan rudal jelajah ke sebuah pangkalan udara di Suriah. Serangan AS tersebut menyusul terjadinya serangan senjata kimia mematikan diluncurkan beberapa pekan lalu yang kabanya di lakukan oleh rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pelaku pasar menkhawatirkan tentang penyebaran konflik yang dapat mengganggu instabilitas yang meluas. Serangan AS berpotensi memberikan implikasi besar terhadap pasar minyak dunia dan bisa berpengaruh terhadap mengguncang pasar keuangan global.

• Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping banyak membahas isu perdagangan bilateral, terutama mengenai deficit perdagangan.Secara khusus AS menyamapaikan kekhawatiran terhadap praktek perdagangan Cina yang menyebabkan AS mengalami defisit perdagangan. Sementara itu, Xi Jinping menyetujui rencna pembicaraanperdagangan lebih lanjut untuk meningkatkan ekspor kedua negara dalam waktu 100 hari. Trump telah menyampaikan kemajuan pertemuan inti dengan Xi Jinping tersebut

• Kabar dari global lainya dalam pekan ini yang bisa berpengaruh ke pasar, pidato ketua The Fed Janet Yellen, pidato anggota FOMC Neel Kashkari, data CPI dan PPI China bulan Maret 2017, data persediaan minyak untuk industri di AS per 7 April 2017, data Jobless Claims AS per 7 April 2017, data Industrial Production Jepang bulan Pebruari 2017 (Final), data CPI AS bulan Maret 2017 dan lain sebagainya.

Sentimen pasar dari dalam negeri :

• Segala upaya terus di lakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional yang terbaik di tahun ini. Pemerintah Indonesia akan menggunakan semua instrumen yang tersedia untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, akan mendorong pertumbuhan agar lebih cepat, namun tidak memicu risiko.

Prediksi IHSG :

• Selain faktor di atas pergerakan IHSG, juga akan dipengaruhi pernyataan dari pejabat The Fed pekan ini serta rilis data ekonomi global. Secara teknis, berkenaan rally kenaikan beruntun empat hari dalam pekan lalu membuat IHSG rentan koreksi dalam pekan ini.

Perspektif tenikal

Support Level : 5639/5624/5604

Resistance Level : 5673/5693/5707

Major Trend : Up

Minor Trend : Up

Pattern : Down to up

TRADING IDEAS : These recommendations based on technical and only intended for one day trading

Perspektif tenikal :

PTBA: Trading Buy

• Close 13100, TP 13275

• Boleh buy di level 13000-13100

• Resistance di 13275 & support di 12900

• Waspadai jika tembus di 12900

• Batasi resiko di 12700

MEDC: Trading Buy

• Close 3460, TP 3560

• Boleh buy di level 3440-3460

• Resistance di 3560 & support di 3270

• Waspadai jika tembus di 3270

• Batasi resiko di 2250

AKRA : Trading Buy

• Close 6350, TP 6550

• Boleh buy di level 6250-6350

• Resistance di 6550 & support di 6250

• Waspadai jika tembus di 6250

• Batasi resiko di 6175

BBNI: Trading Buy

• Close 6475, TP 6575

• Boleh buy di level 6400-6475

• Resistance di 6575 & support di 6400

• Waspadai jika tembus di 6400

• Batasi resiko di 6350

WSKT: Trading Buy

• Close 2330, TP 2390

• Boleh buy di level 2310-2330

• Resistance di 2350 & support di 2310

• Waspadai jika tembus di 2310

• Batasi resiko di 2300

AISA: Trading Buy

• Close 2150, TP 2200

• Boleh buy di level 2130-2150

• Resistance di 2200 & support di 2130

• Waspadai jika tembus di 2130

• Batasi resiko di 2110

Ket. TP : Target Price



WATCHING ON SCREEN;

PTPP, ADHI, ASII, SMRA, SRIL, HRUM, BNGA, TOTL,

(Disclaimer ON)