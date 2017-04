Share this post :

Bursa China - smh.com.au

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator bursa China memberi peringatan kepada sejumlah perusahaan untuk tidak memberi informasi yang menyesatkan kepada para investor terkait rencana pemerintah membuka kawasan ekonomi khusus baru.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/4/2017), Pemerintah China telah mengumumkan rencana membangun Xiongan New Area. Proyek itu digambarkan sebagai proyek penting yang setara dengan Shenzen Special Economic Zone, yang menjadi pendorong bagi reformasi ekonomi negara itu pada 1980.

Xiongan New Area lantas menjadi isu terpanas bagi pasar saham China, di mana banyak investor memburu saham perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Beberapa perusahaan properti seperti Beijing Jiayu Door Window dan Curtain Wall Joint-Stock Co, serta perusahaan pembuat software Beijing Egova Co mendapat perhatian khusus dari regulator setelah melakukan pembicaraan dengan investor mengenai kenaikan harga saham terkait Xiongan.

Shenzen Stock Exchange telah mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak menggunakan bahasa yang berlebihan dalam memaparkan prospek investasi atau memakai berita terpanas untuk menyesatkan para investor.

Di luar itu, lebih dari 12 perusahaan telah mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan efek proyek Xiongan terhadap potensi bisnis mereka.