Rupiah. - .Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis 0,04% atau 5 poin ke Rp13.333 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (7/6/2017).

Pada Kamis, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 8 poin atau 0,06% ke level Rp13.328 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.320 – Rp13.346 per dolar AS.

Hari ini pasar uang akan mengamati pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Sejumlah isu dikabarkan akan dibahas dalam peremuan dua hari pemimpin dua negara besar tersebut, terutama terkait perdagangan bebas.

Bagaimana pergerakan rupiah selanjutnya pada perdagangan hari ini, Jumat (7/4/2017)? Ikuti lajunya secara live hingga penutupan.

16:22 WIB

Pk 16.00 WIB: Spot Ditutup Berbalik Menguat 7 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 7 poin atau 0,05% ke level Rp13.321 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.318 – Rp13.366 per dolar AS.

12:11 WIB

Pk 11.26 WIB: Spot Melemah 2 Poin ke 13.330

Nilai tukar rupiah melemah tipis 0,02% atau 2 poin ke Rp13.330 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Jumat (7/4/2017).

10:49 WIB

Pk. 10.34 WIB: Lagi Lagi Rupiah & Indeks Dolar Melemah Bareng

Rupiah melemah 15 poin atau 0,11% ke Rp13.343, saat indeks dolar AS turun0,03% ke level 100,64

09:11 WIB

Sentimen Ini Pengaruhi Gerak Kurs

Samuel Sekuritas memprediksi naiknya indeks kepercayaan konsumen dan rilis cadangan devisa bisa mencegah pelemahan rupiah yang lebih dalam pada perdagangan Jumat (7/4/2017).

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan indeks dolar AS kembali menguat hingga dini hari tadi merespon turunnya jobless claims yang turun drastis. Investor masih menunggu hasil pertemuan Trump dan Xi yang diperkirakan akan membicarakan geopolitik dan perdagangan bilateral.

Adapun, fokus juga tertuju ke rilis data pertambahan tenaga kerja non-pertanian serta tingkat pengangguran AS yang diperkirakan kurang baik. Cadangan devisa Tiongkok akan rilis siang ini, diperkirakan turun.

Sementara itu, rupiah masih stabil tetapi gagal menguat, terseret arus penguatan dolar di pasar global di perdagangan Jumat. Sentimen positif dalam negeri gagal mempertahankan penguatan rupiah.

“Di tengah penguatan dollar index, naiknya Consumer Confidence Index serta rilis cadangan devisa hari ini yang diperkirakan naik, bisa mencegah pelemahan terlalu dalam,” katanya dalam riset.

09:11 WIB

Pk 08.55 WIB: Spot Melemah 17 Poin ke 13.345

Nilai tukar rupiah melemah 0,13% atau 17 poin ke Rp13.345 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (7/4/2017).

07:43 WIB

Pk 08.00 WIB: Spot Dibuka Melemah 5 Poin ke 13.333

07:16 WIB

Hari Temu Trump-Xi, Indeks Dolar AS Menguat

Indeks dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada penutupan perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB.

Pada penutupan perdagangan Rabu (5/4/2017), indeks dolar AS naik 0,11% ke level 100,670.

Indeks dolar AS meningkat di saat pasar menunggu hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Indeks dolar AS telah naik tiga kali dalam perdagangan 4 hari terakhir (4-3-6 April 2017).

Pasar juga menunggu data tenaga kerja sektor swasta AS pada Maret yang akan dirilis Jumat waktu setempat.

Bloomberg mengemukakan pertemuan Trump dan Xi, memiliki potensi untuk menyoroti perbedaan kebijakan perdagangan, mata uang dan soal Korea Utara.

Perkiraan median untuk nonfarm payrolls meningkat 180.000 dari 175.000 dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom, sejak laporan ADP dirilis Rabu.

Sebelumnya, yaitu pada Rabu, Gubernur ECB Presiden Mario Draghi berusaha untuk meredam gagasan bank sentral Eropa akan mulai pengetatan kebijakan lebih cepat dari yang direncanakan.

Laju indeks dolar AS

6 April 100,67 (+0,11%) 5 April 100,560 (0,02%) 4 April 100,54 (+0,00%)

Sumber: Bloomberg, 2017