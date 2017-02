Bisnis.com, JAKARTA— Membuka perdagangan Jumat (3/2/2017), nilai tukar rupiah terpantau melemah 0,14% atau 19 poin ke level Rp13.370 per dolar AS.

Sebelumnya, Rupiah ditutup terapresiasi 17 poin atau 0,13% ke posisi Rp13.351 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.347 - Rp13.386 per dolar AS.

Penguatan rupiah kemarin terjadi saat indeks dolar AS terpantau melemah, setelah putusan The Fed yang tidak mengubah arah kebijakan moneternya dan tetap mempertahankan suku bunga acuan.

“(Putusan Fed) sudah diduga. Kalau (putusan) sama dengan konsensus, market biasa saja,” kata Analis Waterfront Securities Indonesia Octavianus Marbun saat dihubungi Kamis (2/2/2017).

Indeks dolar AS yang mencatat pergerakan dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,34% atau 0,342 poin ke level 99,299 pada pukul 15.58 WIB.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia Tenggara bergerak menguat. Dolar Singapura naik 0,28%, ringgit Malaysia menguat 0,10%, peso Filipina menguat 0,14%, sedangkan baht Thailand terapresiasi 0,09%.

10:11 WIB

Pukul 10.11 WIB: Indeks Dolar AS Menguat, Spot Rupiah Stagnan

Nilai tukar rupiah terpantau stagnan di level Rp13.351 per dolar AS.

Pergerakan itu terjadi saat kurs Asia ditransaksikan beragam.

Adapun indeks dolar AS menguat 0,05% ke 99,84.

08:59 WIB

Pk 08.54 WIB: Spot Rupiah Masih Melemah 16 Poin ke 13.367

Nilai tukar rupiah melemah 0,12% atau 16 poin ke Rp13.367 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (3/2/2017).

08:00 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Rupiah Dibuka Melemah 19 Poin

