Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menembus Rp13.335 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Senin (30/1/2017).

Data yang diterbitkan BI pagi ini menempatkan Jisdor pada Rp13.335 per dolar AS, terapresiasi 0,17% atau 24 poin dari posisi 13.359 akhir pekan lalu.

Rupiah - Reuters

Adapun, nilai tukar rupiah pagi ini menguat 0,16% atau 22 poin ke Rp13.338 per dolar AS pukul 10.01 WIB di pasar spot, setelah dibuka dengan penguatan 0,12% atau 16 poin di posisi 13.344.

Pada perdagangan Jumat (27/1), rupiah ditutup melemah 0,21% atau 28 poin ke Rp13.360.

Sementara itu, indeks dolar AS pagi ini melemah 0,30% atau 0,300 poin ke posisi 100,230 pada pukul 09.58 WIB setelah ditutup dengan kenaikan 0,15% di posisi 100,530 akhir pekan lalu.

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksikan ruang penguatan rupiah terbuka pada perdagangan hari ini, didorong sentimen perlambatan ekonomi AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta memaparkan imbal hasil obligasi AS atau US Treasury mulai turun setelah naik terus sejak pelantikan Trump hingga keluarnya kebijakan-kebijakan proteksinya.

Penurunan yield US Treasury dibarengi dengan indeks dolar AS yang enggan menguat. Revisi data pertumbuhan AS kuartal IV/2016 yang anjlok ke level terendah semenjak 2011 menjadi penyebab utama. Hal itu juga menekan ekspektasi kenaikan FFR target pada FOMC meeting yang dijadwalkan minggu ini.

Namun demikian, dolar bisa terjaga dari pelemahan drastis melihat potensi dampak negatif dari pemangkasan prospek utang Tiongkok oleh S&P.

Sementara itu, rupiah yang melemah di penutupan minggu lalu berpeluang kembali menguat dengan sentimen perlambatan ekonomi AS yang muncul. “Akan tetapi penguatan bisa tertahan merespon inflasi Januari 2017 yang diperkirakan naik,” katanya dalam riset.

Naiknya inflasi diperkirakan terbatas dan belum memicu kenaikan BI RR rate apalagi BI memandang FFR target baru akan naik pada pertengahan 2017.

Pasca inflasi, fokus akan perlahan tertuju pada pertumbuhan PDB kuartal IV/2016 yang dijadwalkan rilis pada pekan pertama Februari 2017.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

30 Januari 13.335 27 Januari 13.359 26 Januari 13.325 25 Januari 13.340 24 Januari 13.330

Sumber: Bank Indonesia