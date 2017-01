Bisnis.com, JAKARTA- Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,12% pada perdagangan Senin (30/01/2017).

Sebelumnya, rupiah ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (27/1/2017).

Karyawan menunjukan pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat di salah satu money Changer, Jakarta, belum lama ini. Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (14/11) ditutup menguat tipis atau terakpresiasi 8 poin atau 0,06% ke level Rp13.375 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.301 Rp13.383 per dolar AS./JIBI/Bisnis - Abdullah Azzam

Rupiah ditutup terdepresiasi 28 poin atau 0,21% ke posisi Rp13.360 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.343 – Rp13.381 per dolar AS. Rupiah ditutup melemah.

Di samping indeks dolar AS yang menguat, Analis Riset Panin Sekuritas Purwoko Sartono mengemukakan pasar saat ini tengah menunggu debat piklada DKI putaran ke-2 malam hari ini serta penyelenggaraan Pilkada DKI pada 15 Februari 2017. “Suka tak suka, 70% ekonomi di Jakarta,” kata Purwoko saat dihubungi akhir pekan lalu, Jumat (27/1/2017).

Sementara itu, indeks dolar AS yang mencatat pergerakan dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,32% atau 0,32 poin ke level 100,70 pada pukul 15.53 WIB. Mayoritas mata uang lain di kawasan Asia Tenggara terpantau melemah.

Dolar Singapura melemah 0,15%, ringgit Malaysia turun 0,01%, peso Filipina melemah 0,23%, sedangkan baht Thailand terapresiasi 0,07%.

10:47 WIB

Pk. 10.25: Indeks Dolar Turun, Penguatan Rupiah Tertinggi Kedua di Asean

Mata uang Asia Tenggara mendapatkan momentum penguatan di awal pekan, setelah indeks dolar AS anjlok.

Indeks dolar AS melemah 0,34% ke level 100,19.

Mata uang Asean yang menguat adalaj peso Filipina (+0,06%), dolar Singapura (+0,58%), baht Thailand (+0,14%), rupiah menguat 19 pin atau 0,41% ke Rp13.341 per dolar AS.

Sementara itu ringgit Malaysia melemah 0,01%.

09:09 WIB

Pk 08.35 WIB: Spot Rupiah Menguat 20 Poin ke 13.340

Nilai tukar rupiah menguat 0,15% atau 20 poin ke Rp13.340 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (30/1/2017).

08:29 WIB

Pk 08.00 WIB: Spot Rupiah Dibuka Menguat 16 Poin ke 13.344

Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,12% atau 16 poin ke Rp13.344 per dolar AS pada perdagangan awal pekan ini, Senin (30/1/2017).

Pergerakannya kemudian terpantau menguat 0,16% atau 21 poin ke Rp13.339 pada pukul 08.14 WIB.