JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank bakal memacu penerbitan surat utang pada tahun ini guna menopang ekspansi pembiayaan serta pelunasan obligasi jatuh tempo.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berencana menerbitkan surat utang dengan nilai total Rp3,5 triliun setelah pada tahun lalu merealisasikan emisi Rp2,75 triliun.

Trisnadi Yulrisman, Direktur SMF, menjelasakan untuk memenuhi target penyaluran pinjaman sebesar Rp5,7 triliun sepanjang tahun ini pihaknya memanfaatkan sejumlah sumber pendanaan. Pihaknya telah mendapat tambahan dana senilai Rp1 triliun dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN.

SMF, jelasnya, hingga awal tahun ini masih tercatat memiliki ekuitas senilai Rp6 triliun. Selain itu, pihaknya pada tahun ini akan mencoba meningkatkan nilai pendanaan dari pasar modal melalui obligasi.

“Obligasi tahun ini kami rencanakan sebesar Rp3,5 triliun,” ujarnya seusai konferensi pers paparan kinerja SMF pada 2016, Jumat (27/1).

Trisnadi menjelaskan penerbitan surat utang pada tahun ini mesti direalisasikan secara bertahap mengingat obligasi SMF dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) III akan jatuh tempo pada Juni 2017. Untuk itu, SMF bakal mengajukan permohonan untuk merelisasikan PUB IV.

Perusahaan masih akan melanjutkan penerbitan surat utang dalam PUB III tahap VII. “Ini yang tahap VII sedang on the way. Masih ada plafon yang masih bisa kami penuhi,” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan 2016 unaudited, SMF telah menerbitkan surat utang sebesar Rp2,751 triliun melalui penerbitan obligasi PUB III tahap IV sebesar Rp630 miliar, PUB III tahap V Rp945 miliar dan PUB III tahap VI, Rp1,18 miliar. Sampai dengan akhir tahun lalu, outstanding surat utang SMF pun mencapai Rp6,53 triliun.

Trisnadi menjelaskan leverage ratio atau perbandingan antara jumlah jaminan dan dana yang dipinjam masih sangat rendah. Dengan nilai ekuitas mencapai kisaran Rp6 triliun dan outstanding surat utang Rp6,53 triliun, jelasnya, leverage ratio SMF masih sekitar satu kali atau jauh di bawah batas maksimal yang mencapai empat kali.

Pihaknya ingin memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan surat utang secara bertahap, sejalan dengan peningkatan nilai pinjaman yang disalurkan SMF. “Agar in line dengan pembiayaan, kami keluarkan obligasi secara bertahap.”

Trisnadi optimistis surat utang SMF masih akan diminati pasar. Salah satu faktor pendukungnya ialah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/2016 tentang Perubahan Atas POJK No. 1/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Revisi aturan itu memberikan opsi instrumen lain, yakni obligasi atau sukuk bagi pembiayaan infrastruktur yang diterbitkan BUMN dan BUMD, untuk memenuhi kewajiban pemilikan surat berharga negara (SBN).

Trisnadi mengatakan imbal hasil obligasi BUMN infrastruktur, termasuk yang diterbikan untuk pembiayaan perumahan, masih relatif lebih menarik ketimbang SBN. “Kami juga mengharapkan premi dari SBN tehadap kami, yang dulunya cukup jauh, menjadi lebih dekat lagi sehingga memberikan keuntungan bagi penyaluran pembiayaan ke lembaga penyalur KPR dengan rate yang lebih rendah lagi.”

Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF, menjelaskan pihaknya menargetkan penyaluran dana hingga Rp7,7 triliun bagi pembiayaan perumahan sepanjang 2017. Aliran dana itu berupa penyaluran pinjaman senilai Rp5,7 triliun dan sekuritisasi KPR dengan target Rp2 triliun.

Pada 2016, SMF merealisasikan mengalirkan dana hingga Rp7,14 triliun, yakni penyaluran pinjaman senilai Rp5,64 triliun dan sekuritisasi senilai Rp1,5 triliun.

Sepanjang tahun ini Indonesia Eximbank juga berencana menerbitkan surat utang denominasi rupiah dengan nilai total mencapai Rp14 triliun dan valas sebesar US$1,25 miliar.

Raharjo Adisusanto, Managing Director Indonesia Eximbank, menjelaskan selain menerima PMN pihaknya juga akan memanfaatkan sumber pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi dan medium term notes (MTN).

Dengan kebutuhan dana untuk pembiayaan yang diproyeksikan senilai Rp17 triliun, ujarnya, LPEI akan mengisi celah pendanaan senilai Rp3 triliun dari pinjaman antarbank. Sementara itu, nilai surat utang dalam denominasi rupiah dari lembaga keuangan khusus ini yang jatuh tempo pada 2017 mencapai Rp8,46 triliun.

“Jadi, kalau target RKAP kami targetkan terbitkan [obligasi denominasi rupiah] Rp14 triliun,” ujarnya.

Raharjo menjelaskan rencana emisi surat utang itu akan direalisasikan secara bertahap, antara tiga dan empat kali penerbitan. Pihaknya pun berencana untuk merealisasikan emisi obligasi tahap pertama senilai Rp3 triliun pada awal tahun ini.

Dia optimistis perusahaan mampu menyerap dana maksimal mencapai Rp6 triliun pada aksi korporasi tersebut. “Kami rencananya terbitkan Rp3 triliun, tetapi bisa absorb sampai maksimal Rp6 triliun. Sekarang lagi book building.”

Raharjo mengungkapkan Indonesia Eximbank pun akan menerbitkan surat utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat dengan nilai mencapai US $1,25 miliar. Emisi surat utang itu antar lain ditujukan untuk refinancing obligasi senilai US $500 juta yang diterbitkan pada 2012 dan jatuh tempo pada tahun ini.

Penerbitan surat utang baru itu pun akan digunakan untuk membayar pinjaman dana dari perbankan asing, baik sindikasi maupun bilateal, sekitar US$500 juta yang juga jatuh tempo pada tahun ini.

“Yang jatuh tempo sebenarnya US $900-an juta totalnya.Ekspansinya sebesar US$250 juta,” kata Raharjo.

Dia menjelaskan pada pekan ini pihaknya berencana memulai proses penerbitan MTN denominasi dolar senilai US $500 juta. Adapun pada pertengahan tahun ini pihaknya akan merelisasikan pinjaman sindikasi.

Dengan begitu, jelasnya, Indonesia Eximbank akan menerima tambahan dana untuk mewujudkan target pertumbuhan aset yang dipatok sekitar 15%--16% dibandingkan tahun lalu. Laporan keuangan unaudited Indonesia Eximbank per 31 Desember 2016, menunjukkan nilai aset telah menembus Rp99 triliun dan total outstanding pembiayaan mencapai Rp88 triliun.

“Dengan rencana ekspansi 15%--16%, aset kami bisa mencapai Rp110 triliunan hingga akhir tahun ini,” ujarnya.

Sumber : Bisnis Indonesia (30/1/2017)