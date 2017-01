Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Selasa (24/1/2017).

Rupiah ditutup terapresiasi 47 poin atau 0,35% ke posisi Rp13.322 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.290 – Rp13.353 per dolar AS.

rupiah - JIBI/Abdullah Azzam

Ekonom Bahana Securities, Fakhrul Fulvian mengungkapkan penguatan rupiah hari ini terjadi karena ekspektasi penguatan dolar saat ini cenderung terbatas setelah Trump dalam pidatonya sama sekali tidak memberikan detil tentang pemotongan pajak dan infrastructure spending (belanja infrastruktur).

“Untuk rupiah, kita lihat penguatannya masih akan berlanjut sampai bulan depan,” kata Fakhrul saat dihubungi Selasa (24/1/2017).

Sementara itu, indeks dolar AS yang mencatat pergerakan dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,04% atau 0,04 poin ke level 101,12 pada pukul 15.53 WIB.

Adapun mayoritas mata uang di Asia Tenggara terpantau menguat. baht Thailand naik 0,02%, peso Filipina menguat 0,27%, ringgit Malaysia menguat 0,09%, sedangkan dolar Singapura melemah 0,07%.

Bagaimana pergerakan rupiah hari ini? Ikuti lajunya hingga akhir perdagangan.