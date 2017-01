Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah di posisi Rp13.330 per dolar AS siang ini, Selasa (24/1/2017).

Bank Indonesia menetapkan kurs tengah di Rp13.330 per dolar AS, terapresiasi 0,31% atau 42 poin dari posisi 13.372 kemarin.

Ilustrasi - Bisnis

Kurs jual ditetapkan di Rp13.397 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.263 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp134.

Sementara itu, pergerakan mayoritas mata uang di Asia terpantau menguat terhadap dolar AS.

Penguatan tertajam terhadap dolar AS dialami oleh rupiah yang terpantau menguat 0,5% atau 66 poin ke Rp13.303 per dolar AS pada pukul 10.55 WIB.

Penguatan rupiah diikuti oleh peso Filipina (0,36%), dolar Taiwan (+0,24%), dan rupee India (+0,17%).

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

24 Januari 13.330 23 Januari 13.372 20 Januari 13.382 19 Januari 13.376 18 Januari 13.328

Sumber: Bank Indonesia