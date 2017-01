Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat 47 poin atau 0,35% ke level Rp13.322 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (24/1/2017).

Rupiah - JIBI/Abdullah Azzam

Rupiah dibuka menguat 0,19% atau 26 poin ke Rp13.343 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak pada kisaran Rp13.290 – Rp13.353 per dolar AS.

Rupiah bertahan menguat sampai akhir perdagangan, meski indeks dolar AS mampu menguat setelah di awal perdagangan melemah.

Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang lainnya di Asia Tenggara.

16:15 WIB

Pk 16.00 WIB: Spot Ditutup Menguat 47 Poin ke 13.322

15:53 WIB

Pk. 15.39 WIB: Indeks Dolar Masih Naik Tipis, Mata Uang Asean Mayoritas Menguat

Mata uang Asia Tenggara mayoritas menguat, yaitu peso Fiipina (+0,25%), ringgit Malaysia (0,10%), dan peso Filipina (+0,25%).

Sementara itu mata uang yang melemah adalah baht Thailand (-0,01%), dan dolar Singapura (-0,11%).

Indeks dolar AS naik tipis, menguat 0,09% ke 100,25.

14:36 WIB

Pk. 14.16 WIB: Indeks Dolar Berbalik Naik, Rupiah Bertahan. Simak Penjelasan Ekonom

Indeks dolar AS berbalik menguat 0,09% ke level 100,25.

Rupiah bertahan menguat 58 poin atau 0,43% ke Rp13.311 per dolar AS.

“Trump (Presiden AS) dalam pidatonya sama sekali tidak memberikan detil tentang pemotongan pajak dan spending infrastructure (belanja infrastruktur). Itu membuat ekspektasi pada penguatan dolar sekarang cenderung membatas. Untuk rupiah, kita lihat penguatannya masih akan berlanjut sampai bulan depan,” kata Ekonom Bahana Securities Fakhrul Fulvian saat dihubungi hari ini, Selasa (24/1/2017).

14:08 WIB

Pk 13.42 WIB: Indeks Dolar Mulai Positif, Spot Rupiah Tetap Menguat

Nilai tukar rupiah menguat 0,43% atau 57 poin ke Rp13.312 per dolar AS pada perdagangan siang ini, Selasa (24/1/2017).

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang utama naik tipis 0,01% atau 0,010 poin ke posisi 100,170.

12:03 WIB

Pk 11.48 WIB: Jeda Siang, Spot Menguat 61 Poin ke 13.308

Nilai tukar rupiah menguat 0,46% atau 61 poin ke Rp13.308 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (24/1/2017).

10:22 WIB

Pk. 10.08 WIB: Indeks Dolar Merah, Spot menguat 59 Poin ke 13.310

Rupiah menguat 59 poin atau 0,44% ke Rp13.310 per dolar AS, di saat indeks dolar AS melemah 0,14% ke 100,02

09:06 WIB

Pk 08.49 WIB: Spot Menguat 54 Poin ke 13.315

Nilai tukar rupiah menguat 0,40% atau 54 poin ke Rp13.315 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (24/1/2017).

08:28 WIB

Indeks Dolar AS Melemah

Dolar AS ditutup melemah pada Senin (23/1/2017) setelah Presiden Donald Trump menandatangani kebijakan eksekutif untuk menarik diri dari Trans-Pacific Partnership.

Indeks dolar AS, yang melacak pergerakan greenback terhadap mata uang utama lainnya, ditutup melemah 0,77% atau 0,775 poin ke level 99,965.

Selain itu, Trump juga telah berjanji untuk menegosiasikan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dengan Kanada dan Meksiko.

Pelemahan indeks dolar AS sedikit tertahan setelah Kepala The Fed wilayah Richmond, Jeffrey Lacker mengatakan Ia lebih memilih kenaikan suku bunga acuan yang lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya.

Seperti dilansir Bloomberg, sikap proteksionisme Trump terhadap perdagangan menambah kekhawatiran akan berkurangnya keuntungan dari rencana stimulus fiskal Presiden AS yang baru dilantik 20 Januari lalu ini.

Selain itu, Trump juga menggelar pertemuan pada Senin dengan para produsen terkemuka di AS di mana mengatakan akan memberlakukan pajak perbatasan terhadap produsen yang memindahkan usahanya ke luar AS.

08:10 WIB

Pk 08.00 WIB: Spot Dibuka Menguat 26 Poin ke 13.343

