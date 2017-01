Share this post :

Seorang karyawan beraktivitas di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan laba per saham (earning per share/EPS) indeks harga saham gabungan pada 2017 diproyeksi berada pada kisaran 13%-14% ditopang membaiknya kinerja emiten perbankan dan komoditas.



Bharat Joshi, Direktur Investasi Aberdeen Asset Management Indonesia, menuturkan Indonesia mengalami perbaikan fundamental seiring turunnya tingkat inflasi, pulihnya perdagangan, dan neraca transaksi berjalan.



Kondisi itu diproyeksi berdampak positif terhadap pasar modal Indonesia. Pada 2016, lanjutnya, pasar obligasi dan pasar saham berada pada zona hijau. Bahkan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang naik 15,32% year-on-year menjadi indeks saham dengan kinerja terbaik kedua setelah Bursa Thailand.



"Konsensus earning growth tahun ini 17%, kami agak konservatif 13%-14%," ujarnya, Selasa (24/1/2017).



Menurutnya, pertumbuhan EPS di bursa efek Indonesia akan ditopang oleh emiten dari sektor perbankan dan komoditas.



"Emiten bank punya kualitas aset yang lebih baik, dan tidak ada lagi provisi bank. Jadi akan terjadi earning recovery pada tahun ini," ungkapnya.



Sementara itu, pertumbuhan laba emiten sektor komoditas akan tertolong oleh kenaikan harga di pasar global. Sejak kuartal IV/2016, lanjutnya, harga minyak mentah dan bijih besi telah meningkat. Bahkan harga crude oil diproyeksi bakal menyentuh US$60 per barel pada 2018.



Pada tahun ini, Aberdeen Asset Management Indonesia menetapkan sektor bank, infrastruktur, semen dan properti sebagai sektor yang bakal membukukan kinerja positif pada tahun ini.