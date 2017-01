Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham China bergerak variatif pada perdagangan pagi ini, Selasa (24/1/2017).

Indeks Shanghai Composite naik 0,10% atau 3,03 poin ke level 3.139,81 pada pukul 10.33 WIB, setelah dibuka dengan pelemahan tipis 0,07% atau 2,18 poin di posisi 3.134,59.

Bursa China - smh.com.au

Kemarin indeks Shanghai ditutup menguat 0,44% atau 13,64 poin di level 3.136,78.

Dari 1.233 saham yang terdaftar pada indeks Shanghai Composite pagi ini, 397 di antaranya menguat, 694 melemah, sedangkan 142 saham bergerak stagnan.

Saham PetroChina Co. Ltd. yang melesat 2,23% menjadi pendorong utama terhadap penguatan indeks Shanghai pagi ini, disusul oleh China Petroleum & Chemical Corp. yang menguat 2,04%, dan China Merchants Bank Co. Ltd. yang naik signifikan 1,35%.

Di sisi lain, pergerakan indeks CSI 300 di Shenzen masih bergerak turun 0,03% atau 0,87 poin ke level 3.63,21.

Sebelumnya indeks CSI dibuka dengan pelemahan tipis 0,03% atau 0,94 poin di posisi 3.363,14.

Sementara itu, nilai tukar renminbi pagi ini terpantau menguat tipis 0,02% ke posisi 6,8526 per dolar AS pada pukul 10.50 WIB.