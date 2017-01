Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Korea Selatan tergelincir dari penguatannya pada perdagangan pagi ini, Selasa (24/1/2017).

Indeks Kospi berbalik melemah hingga 0,18% atau 3,66 poin ke level 2.062,33, setelah dibuka dengan kenaikan 0,20% atau 4,23 poin di posisi 2.070,22.

Bursa Kospi - koreajoongangdaily

Sebanyak 216 saham menguat, 490 saham melemah, dan 60 saham stagnan dari 766 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada awal perdagangan hari ini.

Saham Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd. yang drop 2,69% menjadi penekan utama terhadap perubahan negatif Kospi pagi ini, diikuti oleh Sempio Foods Co. yang turun 0,33%, Hwaseung Enterprise Co. Ltd. yang melandai 0,34%, dan Doosan Bobcat Inc. yang melemah 0,43%.

Berbanding terbalik dengan pergerakan Kospi, nilai tukar won menguat 0,27% atau 3,13 poin ke 1.162,42 per dolar AS, setelah dibuka dengan penguatan 0,16% di posisi 1.163,70.

Won masih terus mencatatkan penguatan di hari ketiga terhadap dolar AS seiring melemahnya indeks dolar terhadap sejumlah mata uang utama.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 24/1/2017 (Pk. 10.33 WIB) 2.062,33 -0,18% 23/1/2017 2.065,99 +0,02% 20/1/2017 2.065,61 -0,35% 19/1/2017 2.072,79 +0,11% 18/1/2017 2.070,54 -0,06%

Sumber: Bloomberg