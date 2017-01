Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,2% atau 27 poin ke level Rp13.383 per dolar AS pada perdagangan Senin (23/1/2017).

Selanjutnya rupiah masih menguat 0,15% atau 20 poin ke level Rp13.390 per dolar AS pada pukul 08.04 WIB.

Adapun indeks dolar AS melemah 0,19% ke 100,55.

Sebelumnya rupiah ditutup terdepresiasi 34 poin atau 0,25% ke posisi Rp13.410 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.357 – Rp13.422 per dolar AS.

Ekonom Bahana Securities Fakhrul Fulvian mengatakan pada akhir pekan lalu fokus investor masih tertuju pada pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS.

“Pasar sedang wait and see. Ada ekspektasi stimulus fiskal Trump tidak akan sebesar yang dibicarakan sebelumnya. Namun semuanya akan tergantung pada realisasi statement dan policy yang akan diambil oleh Donald Trump,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (20/1/2017).

Sementara itu, indeks dolar AS yang mencatat pergerakan dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,03% atau 0,03 poin ke level 101,12 pada pukul 16.00 WIB.

Adapun mayoritas mata uang di Asia Tenggara terpantau menguat. Dolar Singapura melemah 0,04%, baht Thailand naik 0,05%, peso Filipina menguat 0,01%, sedangkan ringgit Malaysia naik 0,02%.

16:05 WIB

Pk 15.59 WIB: Rupiah Ditutup Menguat 41 Poin ke 13.369

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,31% atau 41 poin ke Rp13.369 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (23/1/2017).

15:58 WIB

Pk 15.42 WIB: Spot Rupiah Menguat 42 Poin ke 13.368

Nilai tukar rupiah menguat 0,31% atau 42 poin ke Rp13.368 per dolar AS seiring pergerakan IHSG menjelang akhir perdagangan hari ini, Senin (23/1/2017).k

12:03 WIB

Pk 11.59 WIB: Jeda Siang, Rupiah Menguat 31 Poin ke 13.379

Nilai tukar rupiah menguat 0,23% atau 31 poin ke Rp13.379 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Senin (23/1/2017).

09:00 WIB

Pk. 08.55 WIB: Spot Lanjutkan Penguatan ke Rp13.370

Rupiah bergerak menguat ke level Rp13.370 pada pukul 09.55 WIB setelah dibuka di Rp13.383. Rupiah bergerak di kisaran Rp13,366 hingga Rp13.397 sepanjang pagi ini.

08:06 WIB

Pukul 08.04 WIB: Indeks Dolar Terkoreksi, Rupiah Dibuka Menguat

