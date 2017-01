Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Eropa dilaporkan melemah bersama dengan bursa saham AS dan dolar AS, di tengah penantian investor akan detail lebih lanjut dari kebijakan Donald Trump sebagai Presiden AS.

Indeks Stoxx Europe 600 turun 0,6% ke level terendah sejak 29 Desember, sementara kontrak pada indeks S&P 500 turun 0,3% setelah indeks tersebut naik 0,3% pada sesi perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kinerja mata uang AS melemah terhadap sejumlah mata uang utama, emas dan tembaga menguat setelah Presiden As ke-45 tersebut menyatakan kembali rencananya untuk membangun infrastruktur.

Bursa saham di daratan utama China dan Taiwan menanjak, sedangkan indeks Topix Jepang turun tajam akibat penguatan yen.

“Pasar saat ini menantikan lebih banyak bukti bahwa Donald Trump akan mengantarkan stimulus fiskal dan deregulasi. Pergerakan saham tetap rentan terhadap koreksi lebih lanjut atau konsolidasi selama bulan selanjutnya,” ujar Shane Oliver, global investment strategist AMP Capital Investors Ltd., seperti dikutip dari Bloomberg (Senin, 23/1/2017).