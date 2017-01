Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Korea Selatan berakhir rebound pada perdagangan hari ini, Senin (23/1/2017).

Indeks Kospi ditutup dengan kenaikan tipis 0,02% atau 0,38 poin ke level 2.065,99, setelah dibuka dengan penguatan 0,10% atau 2,01 poin di posisi 2.067,62.

Indeks Kospi - Bloomberg

Sebanyak 211 saham menguat, 493 saham melemah, dan 62 saham stagnan dari 766 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Saham Dongwha Pharm Co. Ltd. yang melejit 5,03% menjadi pendorong utama terhadap pergerakan positif Kospi hari ini, diikuti oleh Hite Jinro Co. Ltd. yang naik 0,24%, dan CJ Korea Express Corp. yang menguat 0,88%.

Sementara itu, saham Samsung Electronics Co. Ltd. mampu melesat 2,31% atau 43.000 poin ke posisi 1.903.000 pada pukul 13.48 WIB, setelah dibuka stagnan di level 1.860.000.

Seperti dilansir Reuters hari ini, investor asing melakukan net buy senilai 136,4 miliar won (US$117,06 juta) untuk saham pada indeks Kospi, dengan pembelian yang meningkat menjelang penutupan.

Sejalan dengan pergerakan positif Kospi, nilai tukar won ditutup menguat 0,31% atau 3,59 poin ke 1.165,55 per dolar AS, setelah dibuka dengan pelemahan 0,26% di posisi 1.172,19.

Dolar AS hari ini melemah terhadap won dan sejumlah mata uang utama lainnya di tengah ketidakpastian akan kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump yang baru saja dilantik.

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 23/1/2017 2.065,99 +0,02% 20/1/2017 2.065,61 -0,35% 19/1/2017 2.072,79 +0,11% 18/1/2017 2.070,54 -0,06% 17/1/2017 2.071,87 +0,37%

Sumber: Bloomberg