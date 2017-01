Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. mencetak penjualan lahan seluas 7 hektare pada Januari 2017 atau 23% dari target sepanjang tahun ini seluas 25-30 hektare.

Berdasarkann laporan RHB Securities yang dikutip Bisnis.com, Jumat (20/1/2017), harga jual rata-rata atau average sales price yang dipatok Bekasi Fajar mencapai Rp2,7 juta per m2. Dengan kata lain, nilai penjualan lahan seluas 7 hektare diestimasi mencapai Rp189 miliar.

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk - Istimewa

Sepanjang tahun lalu, emiten bersandi saham BEST itu membukukan prapenjualan lahan industri seluas 31 hektare. Penjualan paling besar dicetak pada kuartal IV/2016 seluas 24,3 hektare. Pada 2016, harga jual yang dibanderol BEST naik 23% menjadi Rp2,7 juta per m2.

Kenaikan harga jual lahan dan volume penjualan yang sesuai dengan target menurut RHB bakal membuat pendapatan BEST sebanyak Rp800 miliar atau 118% dari konsensus analis. RHB memperkirakan, BEST bakal mendulang laba bersih sekitar Rp340 miliar hingga Rp400 milair dengan asumsi margin EBITDA yang stabil di level 60%.