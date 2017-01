Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Eropa dilaporkan menguat bersama dengan dolar AS, menyusul pernyataan Gubernur The Fed Janet Yellen bahwa ekonomi AS cukup kuat untuk memastikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Indeks Stoxx Europe 600 naik 0,1% pada pukul 8.28 pagi waktu London (14.28 WIB), sementara bursa AS mengalami sedikit perubahan setelah menguat pada sesi perdagangan sebelumnya.

Ilustrasi - Reuters

Seperti dilansir Bloomberg, fokus pasar saat ini beralih pada keyakinan Yellen akan perbaikan ekonomi serta data yang menunjukkan kenaikan dalam inflasi di AS, Inggris, dan zona Eropa.

Pernyataannya keluar sehari setelah kekhawatiran tentang kebijakan Trump dan implikasi dari Brexit mendorong minat investor terhadap aset safe haven.

“Komentar Yellen terlihat lebih kuat, memacu ekspektasi untuk kenaikan suku bunga pada Maret. Yen kembali pada tren pelemahannya dan investor cenderung memulihkan minat mereka kembali pada eksportir,” ujar Mitsushige Akino, pejabat eksekutif Ichiyoshi Investment Management Co.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau naik 0,31% atau 0,310 poin ke level 101,240 pada pukul 15.06 WIB, setelah dibuka dengan penguatan 0,44% atau 0,440 poin di posisi 101,370.