Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak mentah menguat setelah Menteri Energi Arab Saudi mengatakan OPEC mungkin tidak perlu untuk memperpanjang pemotongan pasokan hingga setelah Juni, karena pasar telah mencapai keseimbangan.

Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari ditutup menguat 0,5% atau 27 sen ke level US$52,64 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 13:00 waktu AS, ketika perdagangan dihentikan. Tidak ada perdagangan lanjutan pada hari Senin karena libur menghormati Martin Luther King Jr.

Minyak menguat. - .Bloomberg

Sementara itu, Brent untuk pengiriman Maret naik 41 sen atau 0,7% ke US$55,86 per barel di ICE Futures Europe exchange yang berbasis di London.

Seperti dilansir Bloomberg, jumlah kilang minyak mentah di AS turun untuk pertama kalinya dalam 11 pekan terakhir, menurut data Baker Hughes Inc.

Menteri Energi dan Ingustri Arab Saudi, Khalid Al-Falih mengatakan jangka waktu pemotongan pasokan OPEC selama enam bulan diperkirakan akan cukup untuk menyeimbangkan pasar mengingat tingkat kepatuhan anggota tinggi serta prospek peningkatan konsumsi global.

"OPEC berharap bahwa pasar akan seimbang dalam enam bulan pertama, tetapi jika tidak, mereka masih bersedia untuk mempertimbangkan untuk memperpanjang pemangkasan produksi," ujar Craig Bethune, fund manager di Manulife Asset Management Ltd di Toronto, seperti dilansir Bloomberg.