Bisnis.com, JAKARTA-Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Kamis waktu setempat atau Jumat pagi WIB karena dolar dan ekuitas Amerika Serikat (AS) melemah.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari naik 3,2 dolar AS atau 0,27 persen menjadi menetap di 1.199,80 dolar AS per ounce menurut warta kantor berita Xinhua. Volume perdagangan logam mulia tinggi karena indeks dolar AS, yang mengukur nilai dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, turun 0,48 persen menjadi 101,24 pada pukul 18.30 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun maka emas berjangka akan naik karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih murah bagi investor.

Pasar ekuitas AS juga memberikan dukungan terhadap logam mulia, karena Dow Jones Industrial Average AS turun 73,07 poin atau 0,37 persen pada pukul 18.30 GMT. Analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan kerugian maka logam mulia biasanya naik karena investor mencari tempat yang aman, sebaliknya ketika ekuitas AS membukukan keuntungan maka logam mulia biasanya turun.

Namun, emas dicegah dari kenaikan lebih lanjut ketika laporan yang dirilis pada Kamis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan klaim pengangguran awal meningkat 10.000 ke level 247.000 pada minggu yang berakhir 7 Januari. Para analis mencatat bahwa angka ini dalam harapan tetapi berada pada akhir terendah dari ekspektasi, menempatkan sedikit tekanan pada logam mulia.

Para pedagang sedang menunggu rilis indeks harga produsen AS, dan laporan penjualan ritel pada Jumat waktu setempat. Sementara itu, perak untuk pengiriman Maret turun 0,3 sen atau 0,02 persen menjadi ditutup pada 16,825 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik 8,3 dolar AS atau 0,85 persen menjadi ditutup pada 984,70 dolar AS per ounce. Simak pergerakan harga emas secara live

12:40 WIB

Pukul 12.16 Wib, Spot Turun 6,90 Poin ke Level US$1.192,20

10:56 WIB

Harga Jual Emas Pegadaian Naik Rp2.000 Menjadi Rp548.000-Rp587.000

10:56 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Pegadaian

Harga Emas Pegadaian Denominasi Harga Harga per gram 1 gram 587.000 587.000 5 gram 2.790.000 558.000 10 gram 5.530.000 553.000 25 gram 13.750.000 550.000 50 gram 27.450.000 549.000 100 gram 54.850.000 548.500 250 gram 137.000.000 548.000

09:43 WIB

Berikut Rincian Harga Jual Emas Antam

Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock Emas Batangan 1 587.000 587.000 Available Emas Batangan 2 1.134.000 567.000 Not Available Emas Batangan 2.5 1.407.500 563.000 Available Emas Batangan 3 1.683.000 561.000 Available Emas Batangan 4 2.232.000 558.000 Available Emas Batangan 5 2.790.000 558.000 Not Available Emas Batangan 10 5.530.000 553.000 Available Emas Batangan 25 13.750.000 550.000 Available Emas Batangan 50 27.450.000 549.000 Not Available Emas Batangan 100 54.850.000 548.500 Not Available Emas Batangan 250 137.000.000 548.000 Available Emas Batangan 500 273.800.000 547.600 Not Available

09:42 WIB

Harga Jual Emas Antam Stagnan di Level Rp547.600-Rp587.000

09:41 WIB

Buyback Antam Naik Rp1.000 Menjadi Rp510.000/gram

09:34 WIB

Pukul 09.10 Wib, Spot Turun 6,80 Poin ke Level US$1.193,00

Pergerakan harga emas hari ini diprediksi berkisar US$1.191,80-US$1.196,40 per tray ounce