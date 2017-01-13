Bisnis.com, JAKARTA- Sampai akhir sesi I, IHSG naik tipis 0,03% atau 1,52 poin ke level 5.294,27 pada perdagangan Jumat (13/1/2017).
Kepala Riset Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya merinci pergerakan saham hingga akhir sesi I sebagai berikut:
Sektor penggerak
Top gainers:
Top losers:
Saham teraktif (nilai):
Saham teraktif (volume)
|MYRX
|169
|-1.74%
|DVLA
|1,720
|-1.43%
|SMRU
|288
|-0.69%
|BCAP
|0
|0.00%
|BSIM-R
|0
|0.00%
|TOTL
|815
|1.88%
|TBD19
|0
|0.00%
|ALKA
|300
|12.78%
|DPNS
|0
|0.00%
|LEAD
|131
|-10.88%