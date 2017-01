Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis pada perdagangan hari ini, Selasa (3/1/2017).

Rupiah berakhir terdepresiasi 0,02% atau 3 poin ke posisi Rp13.476 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.452 – Rp13.496 per dolar AS.

Rupiah ditutup melemah. - .Reuters

Pagi tadi, rupiah dibuka menguat 3 poin atau 0,02% ke level Rp13.470 per dolar AS.

Pada perdagangan terakhir di tahun 2016 pekan lalu, (Jumat, 30/12), rupiah ditutup melemah 2 poin atau 0,01% ke posisi Rp14.473 per dolar AS.

Setelah dibuka pagi tadi, rupiah diperdagangkan berfluktuasi walaupun cenderung menguat sepanjang perdagangan. Namun, pada akhir perdagangan, rupiah berbalik melemah setelah dolar AS melanjutkan penguatannya.

“(Pergerakan rupiah di kisaran) 13.300-13.500 (itu) wajar,” kata Analis Riset Panin Sekuritas Purwoko Sartono saat dihubungi hari ini, Selasa (3/1/2017).

Sejalan dengan melemahnya rupiah, indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,31% atau 0,32 poin ke level 103,10 pada pukul 16.03 WIB, setelah sebelumnya sempat melemah.

Sementara itu, mayoritas mata uang di kawasan Asia Tenggara terpantau melemah. Baht Thailand turun 0,10%, ringgit Malaysia melemah 0,17%, dolar Singapura terapresiasi 0,10%, dan peso Filipina melemah 0,22%.