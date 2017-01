Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis 3 poin atau 0,02% ke level Rp13.476 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (3/1/2017).

Rupiah - JIBI/Rachman

Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak di kisaran Rp13.452 - Rp13.496 per dolar AS.

Padahal, rupiah mulai pembukaan hingga satu jam menjelang penutupan masih bertahan menguat, seperti halnya sejumlah mata uang di Asia Tenggara lainnya.

16:17 WIB

Pk 16.00 WIB: Spot Ditutup Melemah 3 Poin ke 13.476

15:21 WIB

Pk 15.04 WIB: Spot Naik 1 Poin ke 13.472 Jelang Tutup

Nilai tukar rupiah di pasar spot menguat tipis 1 poin atau 0,01% ke posisi Rp13.472 per dolar AS.

14:27 WIB

Capaian Inflasi Sesuai Target APBN

Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi Desember 2016 sebesar 0,42%. Secara keseluruhan inflasi sepanjang 2016 mencapai 3,02% atau sesuai dengan target dalam APBN yakni 3 (+-1%).

Kepala BPS Suhariyanto mengtakan berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota pada Desember 2016, inflasi pada Desember terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yakni bahan makanan sebesar 0,50%, makanan jadi, rokokk dan tembakau sebesar 0,45%, perumahan listrik air gas 0,18%, kelompok kesehatan 0,32%, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,05% dan transportasi komunikasi serta jasa keuangan sebesar 1,12%.

“Sementara itu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yakni sandang sebesar 0,46%,” ujarnya, Selasa (3/1/2017).

Dia mengungkapkan kelompok transportasi khususnya tiket penerbangan serta pulsa ponsel menjadi penyumbang terbesar inflasi Desember 2016 karena berkaitan erat dengan momentum liburan Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember seperti telur ayam ras, ikan segar, cabai rawit, daging ayam ras, rokok kretek filter, beras, ikan diawetkan, kacang panjang, kol, jeruk, melon, bawang putih, ayam goreng, kue kering dan tarif sewa rumah serta tarif listrik.

Pengeluaran yang mengalami deflasi, lanjutnya meliputi cabai merah, bawang merah, perhiasan emas dan tomat sayur.

Dengan melihat capaian inflasi Desember dan 2016 secara keseluruhan yang sesuai dengan target pemerintah. Capaian inflasi ini pun menurutnya membuktikan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam menjaga inflasi sepertinya menyeimbangkan permintaan dan pasokan bahan makanan membuah hasil yang memuaskan.

14:05 WIB

Pk. 13.45 WIB: Indeks Dolar AS Merah, Spot Menguat 13 Poin ke 13.460

Rupiah menguat 13 poin atau 0,1% ke Rp13.460. Indeks dolar AS melemah 0,15% ke level 102,63

12:01 WIB

Pk 11.57 WIB: Jeda Siang, Spot Menguat 21 Poin ke 13.452

Nilai tukar rupiah menguat 0,16% atau 21 poin ke Rp13.452 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (3/1/2017).

10:52 WIB

Pk. 10.36 WIB: Mata Uang Asean Mayoritas Hijau, Rupiah Menguat Tipis

Mata uang di Asia Tenggara mayoritas menguat, hanya ringgit Malaysia yang melemah (-0,15%).

Lainnya menguat, yaitu peso Filipina (+0,13%), dolar Singapura (+0,25%), baht Thailand (+0,07%), dan rupiah menguat 7 poin (+0,05%) ke Rp13.466 per dolar AS.

09:12 WIB

Pk 08.52 WIB: Spot Menguat 1 Poin ke 13.472

Nilai tukar rupiah menguat tipis 0,01% atau 1 poin ke Rp13.472 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (3/1/2017).

08:51 WIB

Indeks Dolar AS Flat

Laju indeks dolar berbalik melemah pada perdagangan pagi ini, Selasa (3/1/2017), seiring menguatnya kinerja mata uang yen Jepang.

Indeks dolar AS yang mengukur pergerakan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama hari ini dibuka dengan kenaikan hanya 0,01% atau 0,010 poin di level 102,790.

Pergerakannya kemudian berbalik melemah 0,06% atau 0,060 poin ke level 102,720 pada pukul 08.13 WIB.

Sementara itu, nilai tukar yen menguat 0,17% atau 0,20 poin ke 117,35 yen per dolar AS.

Pada sesi perdagangan sebelumnya indeks dolar AS ditutup menguat 0,56% atau 0,570 poin ke posisi 102,78 seiring bertahannya spekulasi kenaikan suku bunga tahun ini.

"Reli dolar masih terlihat dan masih akan menguat seiring dengan spekulasi kenaikan suku bunga tahun ini, ditambah dengan data ekonomi yang kuat," kata James Audiss dari Shaw dan Partners Ltd, seperti dikutip Bloomberg.

Meski demikian, lanjutnya, volume perdagangan mungkin akan tipis pekan ini dan hal tersebut dapat menekan volatilitas.

08:09 WIB

