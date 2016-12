Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Harga karet berhasil membalikkan pelemahannya pada perdagangan pagi ini, Kamis (29/12/2016), meski pada saat yang sama kinerja yen Jepang terus menguat.

Harga karet untuk pengiriman Juni 2017, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), berbalik menguat hingga 0,39% atau 1 poin ke 257,40 yen per kilogram (kg) pada pukul 08.42 WIB.

Karet Alam

Sebelumnya, harga karet kontrak Juni dibuka dengan pelemahan 0,43% atau 1,10 poin di posisi 255,30 yen per kg.

Pada perdagangan Rabu (28/12), harga karet ditutup melemah 0,31% atau 0,80 poin ke posisi 256,40 seiring aksi short-covering karena pelaku pasar menghindari risiko menjelang akhir tahun

Sementara itu, nilai tukar yen Jepang pagi ini menguat 0,38% atau 0,45 poin ke 116,81 per dolar AS pada pukul 08.50 WIB. Yen menguat pada hari kedua terhadap dolar AS di saat dolar melemah terhadap sejumlah mata uang utama.

Pergerakan Harga Karet Kontrak Juni 2017 di TOCOM

Tanggal Harga (Yen/Kg) Perubahan 29/12/2016 (Pk. 08.42 WIB) 257,40 +0,39% 28/12/2016 256,40 -0,31% 27/12/2016 257,20 +0,67% 26/12/016 255,50 -3,48% 23/12/2016 264,70 -0,56%

Sumber: Bloomberg