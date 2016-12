Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (29/12/2016).

Rupiah berakhir terdepresiasi 0,08% atau 11 poin ke posisi Rp13.471 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.449 – Rp13.490 per dolar AS.

Ilustrasi seorang pegawai bank tengah menghitung penukaran uang rupiah dengan dolar AS - Bisnis.com

Pagi tadi, rupiah dibuka melemah 4 poin atau 0,03% ke level Rp13.464 per dolar AS.

Pada perdagangan kemarin, (Rabu, 28/12), rupiah ditutup melemah 14 poin atau 0,1% ke posisi Rp14.460 per dolar AS.

Di sisi lain, indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,37% atau 0,38 poin ke level 102,92 pada pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, mayoritas mata uang di kawasan Asia Tenggara terpantaumenguat. Baht Thailand naik 0,28%, ringgit Malaysia melemah 0,03%, dolar Singapura terapresiasi 0,13%, dan peso Filipina menguat 0,13%.