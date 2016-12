Bisnis.com, JAKARTA— Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis 0,03% atau 4 poin ke Rp13.464 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (29/12/2016).

Sebelumnya, rupiah berakhir terdepresiasi 0,1% atau 14 poin ke posisi Rp13.460 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.432 – Rp13.471 per dolar AS.

Rupiah - Reuters

Pelemahan nilai tukar rupiah ini sejalan dengan indeks dolar AS yang terpantau menguat pada perdagangan kemarin menyusul data kepercayaan konsumen AS yang positif.

Seperti dilansir Reuters, indeks kepercayaan konsumen AS meningkat ke level tertinggi dalam lebih dari 15 tahun terakhir pada bulan Desember karena mereka melihat adanya peningkatan kondisi bisnis, harga saham dan pasar kerja.

Data tersebut mendorong ekspektasi bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat tahun depan, setelah pada 14 Desember bank sentral AS tersebut memproyeksikan tiga kali kenaikan suku bunga tahun depan.

Indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau naik 0,12% atau 0,12 poin ke level 103,14 pada pukul 16.02 WIB.

Sementara itu, seluruh mata uang di kawasan Asia Tenggara terpantau melemah. Baht Thailand merosot 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,10%, dolar Singapura terdepresiasi 0,1%, dan peso Filipina turun 0,07%.

Bagaimana pergerakan rupiah hari ini? Ikuti lajunya hingga penutupan.

10:02 WIB

Pukul 09.59 WIB: Indeks Dolar AS Melemah, Kurs Asia Beragam

Nilai tukar rupiah masih terpantau melemah 0,19% atau 25 poin ke level Rp13.485 per dolar AS.

Pelemahan terjadi saat kurs Asia ditransaksikan beragam cenderung menguat.

Adapun indeks dolar AS melemah 0,21% ke 103,08.

08:58 WIB

Pk 08.55 WIB: Spot Melemah 7 Poin ke 13.467

Nilai tukar rupiah melemah tipis 0,05% atau 7 poin ke Rp13.467 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (29/12/2016).

08:02 WIB

Pk 08.01 WIB: Spot Dibuka Melemah Tipis 4 Poin

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis 0,03% atau 4 poin ke Rp13.464 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (29/12/2016).