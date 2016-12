Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham China berbalik menguat pada perdagangan siang ini, Kamis (29/12/2016).

Indeks Shanghai Composite menguat 0,22% atau 6,90 poin ke level 3.109,14 pada pukul 10.58 WIB, setelah dibuka dengan pelemahan 0,21% atau 6,39 poin di posisi 3.095,85.

Bursa China. - Bloomberg

Dari 1.211 saham yang terdaftar pada indeks Shanghai Composite, 694 di antaranya menguat, 387 melemah, sedangkan 130 saham bergerak stagnan.

Saham China Shenhua Energy Co. Ltd. yang melesat 2,99% menjadi pendorong utama terhadap penguatan indeks Shanghai siang ini.

Sementara itu, saham China Life Insurance Co. Ltd. menguat 0,92%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. naik 0,23%, dan Bank of China menanjak 0,29%.

Pada saat yang sama, pergerakan indeks CSI 300 di Shenzen yang berisi saham-saham bluechip menguat 0,24% atau 7,89 poin ke level 3.309,78.

Sebelumnya indeks CSI dibuka turun 0,15% atau 4,85 poin di level 3.297,04.

Adapun, nilai tukar mata uang renminbi siang ini menguat 0,1% ke posisi 6,9547 per dolar AS pada pukul 11.02 WIB.