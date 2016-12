Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan bursa saham Jepang melemah pada perdagangan pagi ini, Kamis (29/12/2016), seiring terus menguatnya kinerja mata uang yen yang menekan prospek laba eksportir.

Indeks Topix hari ini dibuka turun 0,49% atau 7,47 poin di level 1.529,33 dan melemah 1,06% atau 16,36 poin ke 1.520,44 pada pukul 09.24 WIB.

Yen. - Reuters

Pada saat yang sama, indeks Nikkei 225 turun tajam 1,09% atau 211,76 poin ke level 19.189,96 setelah dibuka dengan pelemahan 0,52% atau 100,68 poin di level 19.301,04.

Sebanyak 15 saham menguat, 209 saham melemah, dan 1 saham stagnan dari 225 saham pada indeks Nikkei.

Saham Fast Retailing Co. Ltd. yang melandai 0,99% menjadi penekan utama terhadap pelemahan Nikkei pagi ini, diikuti oleh Tokyo Electron Ltd. yang drop 2,53% dan Suzuki Motor Corp. yang merosot 1,91%.

Sementara itu, saham Toshiba Corp. anjlok 15,63% pada pukul 09.29 WIB, setelah kemarin berakhir menukik lebih dari 20% usai menyatakan kemungkinan bagi perusahaan tersebut untuk mengurangi nilai akuisisi yang dilakukan oleh Westinghouse Electric.

Pergerakan nilai tukar yen pagi ini terpantau menguat 0,32% atau 0,38 poin ke posisi 116,88 pada pukul 09.44 WIB.

Nilai tukar yen menguat pada hari kedua terhadap dolar AS di saat penjualan rumah yang tertunda dilaporkan turun bulan lalu di AS.