Bisnis.com, JAKARTA--Emiten kontraktor pertambangan batu bara, PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) menargetkan penerbitan obligasi global senilai US$500 juta pada awal 2017, mundur dari rencana awal.

Direktur & Sekretaris Perusahaan Delta Dunia Makmur Errinto Pardede, mengatakan perseroan belum rampung mengeksekusi penerbitan obligasi global senilai US$500 juta untuk refinancing. Emisi obligasi itu diterbitkan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan nilai setara Rp6,5 triliun.

Aktivitas penambangan batu bara - Antara/Kasriadi

Perseroan telah mengantongi restu rapat umum pemegang saham (RUPS). Emisi global bonds itu ditargetkan terbit pada kuartal I/2017, meleset dari rencana awal Desember 2016.

"Kondisi market belum bagus, rencana diterbitkan di Singapura dan mudah-mudahan kuartal I/2017," tuturnya kepada Bisnis.com, Selasa (27/12/2016).

Tercatat, sebagai aset operasional utama perseroan, BUMA memiliki aset US$1,04 miliar per akhir tahun lalu. BUMA akan menerbitkan obligasi global di Singapore Exchange Securities Trading Limited.



Emisi obligasi tanpa jaminan itu ditargetkan memiliki suku bunga tetap maksimum 10%, dengan pembayaran setiap 6 bulan. Kupon akan diumumkan berdasarkan kesepakatan antara BUMA dengan pembeli awal pada saat transaksi.



Saldo pinjaman bank per 30 September 2016 mencapai US$522,91 juta. Pelunasan dilakukan untuk memperpanjang tenor dan kupon bunga yang diperoleh dari pinjaman sebelumnya.



Utang BUMA terdiri dari fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dengan saldo US$507,38 juta, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan saldo US$13,15 juta. Keduanya akan jatuh tempo pada 31 Desember 2019.



Pinjaman dari SMCB dan CIMB memiliki kupon 4,5%-5% per tahun dan dibayarkan setiap 3 bulan. Bila perseroan melunasi pinjaman, biaya back-end fee akan dibayar 3% dari jumlah kontraktual dibandingkan dengan sebelumnya 6%.

Adapun, utang bersih DOID hingga kuartal III/2016 turun 20% year-on-year mencapai US$445 juta. Utang itu terbilang tinggi sebesar 311% dari net gearing. Namun, interest coverage ratio perseroan relatif meningkat di level 1,86 kali.