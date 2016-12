Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah berakhir di zona merah dengan melemah 0,1% pada perdagangan hari ini, Rabu (28/12/2016).

Paginya, rupiah sempat dibuka menguat tipis 0,10% atau 13 poin ke 13.433 per dolar AS.

Rupiah - Reuters

Sebelumnya, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 11 poin atau 0,08% ke level Rp13.446 per dolar AS pada perdagangan Selasa (27/12/2016).

Bagaimana pergerakan rupiah sepanjang hari ini?

16:19 WIB

Pk 16.00 WIB: Spot Ditutup Melemah 14 Poin

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 14 poin atau 0,10% ke level Rp13.460 per dolar AS setelah bergerak pada kisaran Rp13.432 - Rp13.471 per dolar AS.

14:11 WIB

Pk 13.55 WIB: Spot Melemah 11 Poin ke 13.457

Nilai tukar rupiah melemah tipis 0,08% atau 11 poin ke Rp13.457 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada awal sesi II perdagangan hari ini, Rabu (28/12/2016).

12:15 WIB

Pk 11.59 WIB: Jeda Siang, Rupiah Melemah Tipis 3 Poin ke 13.449

Nilai tukar rupiah melemah tipis 0,02% atau 3 poin ke Rp13.449 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Rabu (28/12/2016).

10:20 WIB

Pk 10.03 WIB: Dibuka Menguat, Spot Berbalik Melemah 3 Poin

Pergerakan nilai tukar rupiah berbalik melemah meski tipis sebesar 0,02% atau 3 poin ke Rp13.449 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Rabu (28/12/2016).

09:09 WIB

Pk 08.48 WIB: Rupiah Menguat 8 Poin ke 13.438

Nilai tukar rupiah menguat tipis 0,06% atau 8 poin ke Rp13.438 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (28/12/2016).

08:24 WIB

Pk 08.00 WIB: Rupiah Dibuka Menguat 13 Poin ke 13.433

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,10% atau 13 poin ke Rp13.433 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (28/12/2016).