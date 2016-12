Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Korea Selatan ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (28/12/2016).

Berdasarkan data Bloomberg, indeks Kospi ditutup melemah 0,87% atau 17,68 poin ke posisi 2.024,49.

Bursa Korsel

Pagi tadi, indeks Kospi juga dibuka melemah 0,99% atau 20,31 poin ke 2.021,86 dan bergerak pada kisaran 2.020,86 - 2.029,69.

Dari 771 saham yang diperdagangkan, sebanyak 337 saham menguat, 379 saham melemah, dan 54 saham stagnan.

Saham Sung Bo Chemicals Co. Ltd. dan ChinHung International Ltd. melemah paling signifikan pada perdagangan hari ini masing-masing sebesar 17,13% dan 13,57%.

Sementara itu, saham Dong-A ST Co. Ltd. menguat paling signifikan sebesar 18,55%, diikuti oleh saham Hanjin Shipping Co yang menguat 12,39%.

Pelemahan indeks Kospi sejalan dengan nilai tukar won Korea Selatan yang terpantau melanjutkan pelemahannya sebesar 0,21% atau 2,59 poin ke 1.209,99 per dolar AS pada pukul 13.29 WIB.